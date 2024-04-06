Гол Вирца принёс «Байеру» победу над «Унионом»

Команды играли на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд из Герольцхофена. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был на 45+8-й минуте. С 11-метровой отметки отличился 20-летний полузащитник «Байера» Флориан Вирц. Отметим, что хозяева поля играли вдесятером с 45+3-й минуте после удаления защитника Робина Госенса.