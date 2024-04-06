Матч с пенальти и отмененным голом выявил лидера КПЛ
В матче четвертого тура Казахстанской Премьер-Лиги алматинский «Кайрат» дома сыграл с талдыкурганским «Жетысу», передает Vesti.kz.
Кайрат
ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
В матче четвертого тура Казахстанской Премьер-Лиги алматинский «Кайрат» дома сыграл с талдыкурганским «Жетысу», передает Vesti.kz.
«Кайратовцы» забили быстрый гол усилиями Жоао Пауло, однако судьи с задержкой отменили его из-за офсайда. После этого бразилец пробил в перекладину, а затем не смог с двух попыток реализовать пенальти.
Противостояние в итоге завершилось нулевой ничьей. Благодаря этому, «Кайрат» набрал восемь баллов и единолично возглавил турнирную таблицу. «Жетысу» с четырьмя очками в на девятой позиции.
Ранее, «Елимай» обыграл «Кайсар» (1:0), а «Кызыл-Жар СК» разгромил «Женис» (4:0).