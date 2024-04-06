Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
Сочи
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Лацио
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
18:00
Ланс
Гавр
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Брентфорд
33
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Бернли
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Лутон Таун
Борнмут
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Вест Хэм
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Пари Нижний Новгород
Краснодар
34
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Бохум
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Бавария
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Дармштадт
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Байер
01
Футбол. Первая лига
16:30
КАМАЗ
Волгарь
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан
Лечче
30
Футбол. Первая лига
16:00
Акрон
Торпедо
21
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
Алания
33
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
24
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Крылья Советов
12
Футбол. Первая лига
13:00
Тюмень
Шинник
02
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
00:00
Кызыл-Жар
Женис
40
00:00
Елимай
Кайсар
10
00:00
Кайрат
Жетысу
00
31.03
Актобе
Женис
30
31.03
Кызыл-Жар
Тобол Кс
00
31.03
Астана
Елимай
01
31.03
Ордабасы
Кайрат
12
30.03
Шахтер Кг
Туран
02
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:04 (мск), источник: Vesti.kz

Матч с пенальти и отмененным голом выявил лидера КПЛ

В матче четвертого тура Казахстанской Премьер-Лиги алматинский «Кайрат» дома сыграл с талдыкурганским «Жетысу», передает Vesti.kz.

Кайрат
ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Кайрат"

«Кайратовцы» забили быстрый гол усилиями Жоао Пауло, однако судьи с задержкой отменили его из-за офсайда. После этого бразилец пробил в перекладину, а затем не смог с двух попыток реализовать пенальти.

Противостояние в итоге завершилось нулевой ничьей. Благодаря этому, «Кайрат» набрал восемь баллов и единолично возглавил турнирную таблицу. «Жетысу» с четырьмя очками в на девятой позиции.

Ранее, «Елимай» обыграл «Кайсар» (1:0), а «Кызыл-Жар СК» разгромил «Женис» (4:0).

Кайрат
0:0
Первый тайм: 0:0
Жетысу
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь