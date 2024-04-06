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20:25 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» вышло в лидеры чемпионата Беларуси по футболу

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер С
Динамо БрсЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: dynamo-brest.by

В сегодняшнем гостевом поединке 3-го тура брестчане разгромили солигорский «Шахтер» со счетом 4:0. Уже к 20-й минуте игры Артем Рахманов, Герман Барковский и Егор Корцов трижды поразили ворота хозяев поля. После перерыва кенийский нападающий динамовцев Джосфат Лопага установил окончательный результат.

Еще в двух сегодняшних встречах успех также был на стороне гостей. Могилевский «Днепр» добыл первую викторию после возвращения в высшую лигу, одолев футболистов «Слуцка» — 1:0. В Борисове футболисты «Гомеля» были сильнее БАТЭ — 3:1. Вчера футболисты «Сморгони» после двух крупных поражений также на выезде переиграли ФК «Минск» с результатом 3:2. Дзержинский «Арсенал» и «Витебск» разошлись миром — 1:1.

Завтра в Гродно встретятся два фаворита стартового отрезка — «Неман» примет жодинское «Торпедо-БелАЗ». В Мозыре местная «Славия», у которой также 6 очков, встретится с «Ислочью» из Минского района, а чемпион страны столичное «Динамо» сыграет на своем поле с новополоцким «Нафтаном».

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Брест) — 7 очков (3 матча), «Неман» — 6 (2), «Славия» — 6 (2), «Торпедо-БелАЗ» — 6 (2).

Шахтер С
0:4
Первый тайм: 0:0
Динамо Брс
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