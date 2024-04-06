«Рома» нанесла поражение «Лацио» в римском дерби
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Футболисты «Ромы» одержали победу над «Лацио» в римском дерби в рамках 31-го тура чемпионата Италии.
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Футболисты «Ромы» одержали победу над «Лацио» в римском дерби в рамках 31-го тура чемпионата Италии.
Встреча в Риме закончилась со счетом 1:0. Гол на 42-й минуте забил Джанлука Манчини.
«Рома» с 55 очками идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А, «Лацио» (46 очков) располагается на седьмой позиции.