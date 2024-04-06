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21:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рома» нанесла поражение «Лацио» в римском дерби

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Футболисты «Ромы» одержали победу над «Лацио» в римском дерби в рамках 31-го тура чемпионата Италии.

Рома
ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча в Риме закончилась со счетом 1:0. Гол на 42-й минуте забил Джанлука Манчини.

«Рома» с 55 очками идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А, «Лацио» (46 очков) располагается на седьмой позиции.

Рома
1:0
Первый тайм: 1:0
Лацио
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