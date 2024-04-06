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21:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» разгромил «Брайтон» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и лондонский «Арсенал».

Брайтон
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув, Англия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Первый мяч в ворота хозяев «канониры» отправили на 33-й минуте, когда вингер команды Букайо Сака реализовал 11-метровый удар. На 62-й минуте Кай Хаверц удвоил преимущество «Арсенала». На 86-й минуте немецкий футболист отдал голевую передачу на бельгийца Леандро Троссарда.

После этой победы в активе «Арсенала» стало 71 очко. Подопечные Микеля Артеты возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии. Отметим, что у идущего вторым «Ливерпуля» на одно очко меньше и одна игра в запасе. «Брайтон» с 43 очками находится на 10-й строчке.

Брайтон
0:3
Первый тайм: 0:1
Арсенал
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