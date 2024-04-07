Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.04
ПСЖ
Клермон Фут
11
Футбол. Зарубежный
6.04
Эмполи
Торино
32
Футбол. Премьер-лига
6.04
Ростов
Сочи
22
Футбол. Зарубежный
6.04
Брайтон
Арсенал
03
Футбол. Зарубежный
6.04
Боруссия Д
Штутгарт
01
Футбол. Зарубежный
6.04
Рома
Лацио
10
Футбол. Зарубежный
6.04
Ланс
Гавр
11
Футбол. Зарубежный
6.04
Астон Вилла
Брентфорд
33
Футбол. Зарубежный
6.04
Эвертон
Бернли
10
Футбол. Зарубежный
6.04
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
6.04
Лутон Таун
Борнмут
21
Футбол. Зарубежный
6.04
Вулверхэмптон
Вест Хэм
12
Футбол. Премьер-лига
6.04
Пари Нижний Новгород
Краснодар
34
Футбол. Зарубежный
6.04
Кельн
Бохум
21
Футбол. Зарубежный
6.04
Фрайбург
РБ Лейпциг
14
Футбол. Зарубежный
6.04
Хайденхайм
Бавария
32
Футбол. Зарубежный
6.04
Майнц
Дармштадт
40
Футбол. Зарубежный
6.04
Унион Б
Байер
01
Футбол. Первая лига
6.04
КАМАЗ
Волгарь
22
Футбол. Зарубежный
6.04
Милан
Лечче
30
Футбол. Первая лига
6.04
Акрон
Торпедо
21
Футбол. Первая лига
6.04
Ленинградец
Алания
33
Футбол. Зарубежный
6.04
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
24
Футбол. Премьер-лига
6.04
Урал
Крылья Советов
12
Футбол. Первая лига
6.04
Тюмень
Шинник
02
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
6.04
Брайтон
Арсенал
03
6.04
Лутон Таун
Борнмут
21
6.04
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
01
6.04
Эвертон
Бернли
10
6.04
Вулверхэмптон
Вест Хэм
12
6.04
Астон Вилла
Брентфорд
33
6.04
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
24
4.04
Челси
Манчестер Юнайтед
43
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» продаст Салаха, если летом не договорится с ним о новом контракте — Конур

«Ливерпуль» намерен продать своего нападающего Мохамеда Салаха, если переговоры о новом контракте не увенчаются успехом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, летом англичане начнут переговоры с Салахом о продлении контракта, который истекает в июне 2025 года. Если стороны не придут к соглашению, то «Ливерпуль» намерен продать игрока, например, клубам из Саудовской Аравии. В таком случае, «красные» намерены выручить более € 100 млн.

Ранее сообщалось, что саудовские клубы сохраняют интерес к переходу нападающего «Ливерпуля» Салаха.

В нынешнем сезоне Мохамед Салах сыграл за английскую команду 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь