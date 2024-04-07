«Ливерпуль» продаст Салаха, если летом не договорится с ним о новом контракте — Конур

По информации источника, летом англичане начнут переговоры с Салахом о продлении контракта, который истекает в июне 2025 года. Если стороны не придут к соглашению, то «Ливерпуль» намерен продать игрока, например, клубам из Саудовской Аравии. В таком случае, «красные» намерены выручить более € 100 млн.