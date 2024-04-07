«Атлетик» впервые за 40 лет завоевал Кубок Испании

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Атлетик» из Бильбао обыграл «Мальорку» в финале Кубка Испании по футболу и стал обладателем этого трофея впервые за 40 лет.

Основное и дополнительное время встречи в Севилье закончилось со счетом 1:1. У «Атлетика» отличился Ойан Сансет (50-я минута), в составе «Мальорки» забил Даниэль Родригес (21). В серии послематчевых пенальти сильнее оказался баскский клуб — 4:2.