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09:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетик» впервые за 40 лет завоевал Кубок Испании

«Атлетик» из Бильбао впервые за 40 лет завоевал Кубок Испании по футболу.

Атлетик
МальоркаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Атлетик» из Бильбао обыграл «Мальорку» в финале Кубка Испании по футболу и стал обладателем этого трофея впервые за 40 лет.

Основное и дополнительное время встречи в Севилье закончилось со счетом 1:1. У «Атлетика» отличился Ойан Сансет (50-я минута), в составе «Мальорки» забил Даниэль Родригес (21). В серии послематчевых пенальти сильнее оказался баскский клуб — 4:2.

«Атлетик» в 24-й раз в истории завоевал Кубок Испании. В последний раз команда из Бильбао становилась обладателем трофея 40 лет назад — в сезоне-1983/84. По числу побед в Кубке Испании «Атлетик» опережает мадридский «Реал» (20 титулов) и уступает только «Барселоне» (31).

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