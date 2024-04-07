Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:30
Фрозиноне
Болонья
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Факел
Футбол. Зарубежный
14:00
Брест
Метц
Футбол. Первая лига
14:00
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
14:00
Сокол
Родина
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Лорьян
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Наполи
Футбол. Первая лига
16:00
Черноморец
Кубань
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Балтика
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Локомотив
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:05
Монако
Ренн
Футбол. Зарубежный
18:30
Вольфсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:00
Кальяри
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:00
Верона
Дженоа
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:30
Шеффилд Юнайтед
Челси
Футбол. Первая лига
19:30
Динамо Мх
Енисей
Футбол. Зарубежный
20:00
Тоттенхэм Хотспур
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
21:45
Нант
Лион
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Фиорентина
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
6.04
Брайтон
Арсенал
03
6.04
Лутон Таун
Борнмут
21
6.04
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
01
6.04
Эвертон
Бернли
10
6.04
Вулверхэмптон
Вест Хэм
12
6.04
Астон Вилла
Брентфорд
33
6.04
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
24
4.04
Челси
Манчестер Юнайтед
43
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Достижение Де Брейне и бойня португальских топов. События дня в еврофутболе

А еще упущенная победа «Баварии», мощь «Арсенала» и огонь римского дерби.

Бавария
Байер
Милан
Рома
Лацио
Арсенал
Брайтон
Манчестер Сити
Астон Вилла
Брентфорд
Спортинг
Бенфика
Атлетик
МальоркаЧемпионат Англии: таблица и календарь
Супердостижение Де Брёйне и бойня португальских топов. Главные события дня в еврофутболе | Источник: Чемпионат.com

Футбольная суббота получилась достаточно событийной: и в Германии, и в Италии, и во Франции, и в Испании, и в Португалии, и особенно в Англии. Рассказываем о главном.

«Бавария» совсем «поплыла»

Футбол

Германия 2023/2024
Тур 28, 6.04.2024, 16:30

Хайденхайм3Бавария2

Мюнхенцы уже давно стали аутсайдером чемпионской гонки. И делают всё, чтобы «Байер» забрал у них корону как можно раньше. Вот и в гостевом матче с «Хайденхаймом» они закинули двушку ещё в первом тайме: отличились Кейн и Гнабри. Соперник вообще ничего не создал, и «Бавария» расслабилась. За что и поплатилась. Команда Франка Шмидта после перерыва преобразилась и ответила тремя голами: начал Сесса, а продолжил дублем Кляйндинст.

Футбол

Германия 2023/2024
Тур 28, 6.04.2024, 16:30

Унион Б0Байер1

Леверкузенцы тем временем минимально обыграли «Унион»: хоть и доминировали все 90 минут, забил только Вирц с пенальти на 48+8-й минуте. Теперь парней Хаби Алонсо отделяет от заветной салатницы всего лишь одна победа. В следующем туре им принимать дома «Вердер». Прощай, «Неверкузен».

«Милан» ещё сильнее оторвался от «Ювентуса»

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 31, 6.04.2024, 16:00

Милан3Лечче0

Серебряная интрига в Италии, похоже, — всё. Красно-чёрные совсем не испытали проблем в противостоянии с «Лечче». В роли палачей выступили Пулишич и Жиру в первом тайме, а также Леау — во втором. Причём французский суперветеран забил в Серии А впервые с 18 февраля, когда миланцы уступили «Монце» (2:4). После этого пять матчей чемпионата прошли для него сухо. На 45-й минуте красную получил Крстович — нечего было размахивать ногой перед Чуквезе. Так что «Милан» ещё сжалился, ведь мог забивать в неравных составах куда больше. Отрыв от «Ювентуса» теперь — девять очков. Туринцам в этом туре бодаться с «Фиорентиной».

Источник: Reuters

«Рома» оказалась успешнее в римском дерби

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 31, 6.04.2024, 19:00

Рома1Лацио0

Фильм «Римские каникулы» с Одри Хепбёрн — классика кинематографа. Последнее же римское дерби классикой футбола едва ли станет. Ярких моментов было немного, зато с избытком хватало единоборств. 14−15 по фолам (чуть чаще нарушали правила «орлы») и 5−3 по карточкам (их больше уже у «волков») — бойня была что надо. Ну, а единственный гол забил в конце первого тайма Манчини — спасибо Дибале за классную подачу с углового. Победитель вплотную приблизился к зоне ЛЧ: «Болонья» впереди на два очка, «Юве» — на четыре. Но им в этом туре ещё играть.

Кстати, после стычки Дибалы с Гендузи (второй схватил первого за шею) нападающий подразнил француза щитком с изображением Кубка мира. Того самого, который Аргентина с Пауло в составе (он вышел перед серией пенальти и реализовал 11-метровый) забрала у Франции с Маттео на скамейке.

Источник: Reuters

«Арсенал» испепелил «Брайтон» и запрыгнул на первое место

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 32, 6.04.2024, 19:30

Брайтон0Арсенал3

Пусть временно: отстающий на одно очко «Ливерпуль» сыграет в воскресенье. Вы же знаете, как любит доминировать команда Артеты. Так было и с «Брайтоном»: 20 ударов, семь железобетонных моментов и три гола. Среди отличившихся — Сака с пенальти, Хаверц и Троссард. Первый и третий должны были оформлять дубль. Как и Жезус, который вообще без единого гола остался. В 2024-м у «канониров» 10 побед и одна ничья в АПЛ, 38 забитых и только четыре пропущенных гола. Кто же остановит эту машину?! Возможно, никто. Впереди ¼ финала ЛЧ с «Баварией», и фаворит — совсем не она.

«Сити» пропустил первым. И все равно победил «Кристал Пэлас»

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 32, 6.04.2024, 14:30

Кристал Пэлас2Манчестер Сити4

Ортеге пришлось вынимать мяч из сетки уже на третьей минуте — постарался Матета. А затем в дело вступил Де Брёйне: забил дальним ударом сам, отдал ассист на Холанда и позже оформил дубль. Кстати говоря, у бельгийца уже 100 забитых мячей за горожан. Впереди по этому показателю только Стерлинг (131) и Агуэро (260). А ещё 167 ассистов в 372 матчах. Настоящее величие. Между этими событиями поместился и гол Льюиса. Один мяч в концовке отыграл Эдуар, но это чисто локальная радость. «Манчестер Сити» всего в одном очке от «Арсенала» и наравне с «Ливерпулем», у которого матч с «МЮ» в запасе.

Источник: Reuters

«Астон Вилла» и «Брентфорд» устроили шоу

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 32, 6.04.2024, 17:00

Астон Вилла3Брентфорд3

В самом начале второго тайма «вилланы» повели со счётом 2:0 с помощью голов Уоткинса и Роджерса. Тотальное неуважение к «пчёлкам», согласны? Вот и они подумали так же, с 59-й по 68-ю минуту ответив мячами Занки, Мбемо и Висса. Ситуация полностью перевернулась. Тем не менее команда Эмери спасла ничью: вновь записал своё имя на табло Уоткинс. Важнейший результат для «Виллы» в борьбе за четвёртое лигочемпионское место: «Тоттенхэм» позади на три очка при двух встречах в запасе.

«Спортинг» победил в ключевом матче с «Бенфикой»

Именно эти две команды оспаривают чемпионство — «Порту» и тем более все остальные далеко позади. И вот они вновь встретились. Перед туром зелёно-белые были впереди на одно очко при матче в запасе. А теперь — на четыре. Основное время закончилось голевой ничьей: ещё в первом тайме гол Катамо отквитал Бах. Александр, не Иоганн Себастьян. И тут Катамо подкараулил отскок, сделав шансы соперника на титул минимальными. Отметим и жёсткость матча: «Спортинг» заработал четыре жёлтых, «Бенфика» — восемь! Эурснес две из них превратил в красную.

«Атлетик» все-таки взял Кубок Испании

«Мальорка» — максимально странный финалист в финале Кубка Испании. Но не «Атлетик», потому что баски только в XXI веке добирались до аналогичной стадии пять раз. И неизменно проигрывали! А если учитывать 80-е, то слитых подряд решающих кубковых матчей было и вовсе шесть. Уж теперь-то титул должен был достаться Бильбао. По моментам команда Вальверде действительно владела заметным преимуществом. Вот только забить получилось лишь раз, и то в ответ на гол красно-чёрных: мячи в активе Родригеса и Сансета. Дело дошло до серии пенальти. Там сильнее оказался «Атлетик». И кто скажет, что незаслуженно?

Источник: Reuters

Автор: Георгий Илющенко

Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь