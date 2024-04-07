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10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Харри Кейн побил рекорд Бундеслиги, державшийся 60 лет

Форвард «Баварии» Харри Кейн в матче 28-го тура Бундеслиги с «Хайденхаймом» (2:3) забил 32-й гол в чемпионате Германии сезона-2023/2024.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

На 38-й минуте матча Кейн с передачи Сержа Гнабри открыл счёт в игре. Этот гол стал рекордным для английского футболиста. Впервые в истории Бундеслиги игрок, проводящий свой дебютный сезон в турнире, забивает такое количество голов.

Предыдущий рекорд (31) принадлежал Уве Зелеру, бывшему игроку «Гамбурга» и сборной Германии, который был установлен в сезоне-1963/1964 — в первом в истории сезоне Бундеслиги.

Рекорд по количеству голов за сезон принадлежит бывшему форварду «Баварии» Роберту Левандовскому. Он забил 41 гол в сезоне-2020/2021.

Напомним, Кейн перешёл из «Тоттенхэма» в «Баварию» летом 2023 года.

Хайденхайм
3:2
Первый тайм: 0:2
Бавария
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