Харри Кейн побил рекорд Бундеслиги, державшийся 60 лет
Форвард «Баварии» Харри Кейн в матче 28-го тура Бундеслиги с «Хайденхаймом» (2:3) забил 32-й гол в чемпионате Германии сезона-2023/2024.
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Форвард «Баварии» Харри Кейн в матче 28-го тура Бундеслиги с «Хайденхаймом» (2:3) забил 32-й гол в чемпионате Германии сезона-2023/2024.
На 38-й минуте матча Кейн с передачи Сержа Гнабри открыл счёт в игре. Этот гол стал рекордным для английского футболиста. Впервые в истории Бундеслиги игрок, проводящий свой дебютный сезон в турнире, забивает такое количество голов.
Предыдущий рекорд (31) принадлежал Уве Зелеру, бывшему игроку «Гамбурга» и сборной Германии, который был установлен в сезоне-1963/1964 — в первом в истории сезоне Бундеслиги.
Рекорд по количеству голов за сезон принадлежит бывшему форварду «Баварии» Роберту Левандовскому. Он забил 41 гол в сезоне-2020/2021.
Напомним, Кейн перешёл из «Тоттенхэма» в «Баварию» летом 2023 года.