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10:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Брат Килиана Мбаппе Этан не перейдет в «Реал»

Родной брат Килиана Мбаппе полузащитник «ПСЖ» Этан Мбаппе не перейдет в «Реал», об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Ховкинс.

ПСЖ
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Как ранее сообщалось, «ПСЖ» заморозил переговоры с 17-летним французским футболистом о подписании нового контракта после того, как было объявлено, что Килиан покинет клуб по завершении текущего сезона. С высокой вероятностью переход игрока в «Реал» не состоится, сообщает Ховкинс.

Срок действия текущего соглашения Этана Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Этан Мбаппе принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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