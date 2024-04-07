Брат Килиана Мбаппе Этан не перейдет в «Реал»

Как ранее сообщалось, «ПСЖ» заморозил переговоры с 17-летним французским футболистом о подписании нового контракта после того, как было объявлено, что Килиан покинет клуб по завершении текущего сезона. С высокой вероятностью переход игрока в «Реал» не состоится, сообщает Ховкинс.