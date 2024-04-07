Кузяев дал интервью на французском после матча с «Лансом»

«Атмосфера была потрясающей, болельщики очень поддерживают команду, мне очень нравится.



Хочу сказать, что мы заслужили ничейный результат. Мы были очень сконцентрированы, мотивированы и внимательны», — сказал Кузяев в интервью после окончания матча.