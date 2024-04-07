Кузяев дал интервью на французском после матча с «Лансом»
Вчера «Гавр» играл на выезде против «Ланса» (1:1) в 28-м туре Лиги 1. Российский полузащитник провел на поле весь матч.
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Вчера «Гавр» играл на выезде против «Ланса» (1:1) в 28-м туре Лиги 1. Российский полузащитник провел на поле весь матч.
«Атмосфера была потрясающей, болельщики очень поддерживают команду, мне очень нравится.
Хочу сказать, что мы заслужили ничейный результат. Мы были очень сконцентрированы, мотивированы и внимательны», — сказал Кузяев в интервью после окончания матча.
После 28 матчей «Гавр», набравший 28 очков, занимает 14-е место в чемпионате Франции.
В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл 24 матча в Лиге 1, забив 2 гола и отметившись 2 результативными передачами.