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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
12:03 (мск), источник: Sports

Кузяев дал интервью на французском после матча с «Лансом»

Вчера «Гавр» играл на выезде против «Ланса» (1:1) в 28-м туре Лиги 1. Российский полузащитник провел на поле весь матч.

ГаврЧемпионат Франции: таблица и календарь
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«Атмосфера была потрясающей, болельщики очень поддерживают команду, мне очень нравится.

Хочу сказать, что мы заслужили ничейный результат. Мы были очень сконцентрированы, мотивированы и внимательны», — сказал Кузяев в интервью после окончания матча.

После 28 матчей «Гавр», набравший 28 очков, занимает 14-е место в чемпионате Франции.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл 24 матча в Лиге 1, забив 2 гола и отметившись 2 результативными передачами.

Ланс
1:1
Первый тайм: 0:0
Гавр
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