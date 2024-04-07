«Аякс» повторил антирекордное поражение, уступив «Фейенорду»

Встреча прошла в Роттердаме и завершилась победой хозяев со счетом 6:0. По два мяча забили Игор Пайшао (34-я и 66-я минуты) и Янкуба Минте (35 и 56), также отличились Давид Ганцко (45+2) и Квинтен Тимбер (62).

«Аякс» ни разу в истории не проигрывал крупнее, чем в шесть мячей. Команда в третий раз уступила со счетом 0:6, ранее эти результаты были зафиксированы в первой половине XX века.

«Фейенорд», набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Аякс» с 45 очками располагается на шестой строчке.