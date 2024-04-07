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20:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» победил и обошел «Астану» в КПЛ-2024

«Ордабасы» в матче четвертого тура КПЛ-2024 обыграл в гостях «Туран», сообщают Vesti.kz.

Ордабасы
АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Ордабасы"

Встреча в Шымкенте, завершилась в пользу номинальных гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 25-й минуте забил легионер из Узбекистана Жасурбек Яхшибоев.

На 89-й минуте Всеволод Садовский удвоил преимущество «Ордабасы». Однако гол белоруса был отменен из-за офсайда.

Таким образом, «Ордабасы» набрал семь очков и поднялся с седьмого места в топ-3 КПЛ-2024.

В следующем туре «Ордабасы» 20 апреля примет на своем поле «Женис», а «Туран» сыграет на выезде с «Женисом».

Туран
0:1
Первый тайм: 0:0
Ордабасы
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