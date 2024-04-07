«Ордабасы» победил и обошел «Астану» в КПЛ-2024

Источник: ФК "Ордабасы"

Встреча в Шымкенте, завершилась в пользу номинальных гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 25-й минуте забил легионер из Узбекистана Жасурбек Яхшибоев.

На 89-й минуте Всеволод Садовский удвоил преимущество «Ордабасы». Однако гол белоруса был отменен из-за офсайда.

Таким образом, «Ордабасы» набрал семь очков и поднялся с седьмого места в топ-3 КПЛ-2024.