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21:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«МЮ» опять огорчил «Ливерпуль». И сделал чемпионскую гонку еще более захватывающей

После 2:2 на «Олд Траффорд» в лидеры вышел «Арсенал».

Манчестер Юнайтед
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«МЮ» опять огорчил «Ливерпуль». И сделал чемпионскую гонку еще более захватывающей | Источник: Reuters

Три недели назад «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» выдали на «Олд Траффорд» один из лучших матчей сезона (в иные годы он был бы безоговорочно лучшим, но в этом конкуренция как никогда велика) — хозяева победили в четвертьфинале Кубка Англии со счетом 4:3 и лишили тем самым красных надежд сделать квадрупл, то есть забрать все четыре титула в сезоне. Теперь у «Юнайтед» был шанс поставить серьезную подножку команде Юргена Клоппа в борьбе за чемпионство — в случае успеха «МЮ» единоличным лидером становился бы «Арсенал».

Наверное, это достаточно хорошая мотивация. Все же «Ливерпуль» — исторически главный и злейший враг. «Манчестер Сити» — так, шумные соседи, которые взлетели вверх благодаря арабским деньгам. А вот «скинуть “Ливерпуль” с его гребаного насеста» сэр Алекс Фергюсон провозглашал когда-то одной из главных задач карьеры. И великому шотландцу это удалось — сейчас счет по чемпионским титулам 20:19 в пользу «МЮ».

Но, с другой стороны, для клуба калибра «Юнайтед» это как-то мелковато. У команды Эрика тен Хага был шанс включиться в борьбу за топ-4, учитывая, что «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» регулярно теряют очки, но после матчей с «Брентфордом» (1:1) и «Челси» (3:4) он испарился. Все это тем более болезненно, что в обеих встречах «МЮ» терял очки уже в добавленное время — от «пчел» пропустили на 90+9-й минуте, от синих — на 90+10-й и 90+11-й. И если с «Брентфордом» это было заслуженно («МЮ» весь матч играл паршиво), то на «Стэмфорд Бридж» это реально были голы на пустом месте.

По первым минутам матча с «Ливерпулем» было два ощущения: 1) мы смотрим продолжение мартовского безумия; 2) «МЮ» очень зол после разочарований этой недели и настроен рвать и метать. Запредельные скорости, атаки в обе стороны — начало было невероятно многообещающим. Правда, очень быстро выяснилось, что «Ливерпуль» намного более конкретен — уже на 3-й минуте Андре Онана не дал Доминику Собослаи забить после выхода один на один. К 20-й минуте соотношение ударов было 5−0 в пользу гостей, а к перерыву — 14−0 (!!!).

Конечно, многие из них блокировались защитниками. К перекроенной в очередной раз линии обороны «МЮ» претензий было не так много. В матче с «Челси» травмы получили Рафаэль Варан и Джонни Эванс, и в итоге против «Ливерпуля» в центре обороны вышли Харри Магуайр и 19-летний Вилли Камбвала, для которого это был дебют в стартовом составе в матче АПЛ. Юноша, кстати, смотрелся очень достойно — несколько раз останавливал Дарвина Нуньеса, а однажды с мясом отобрал мяч у Луиса Диаса, после чего колумбиец долго лежал на газоне, морщась от боли.

Пара Магуайр — Камбвала стала уже 12-м сочетанием центральных защитников, которое тен Хаг использовал в этом сезоне. А если брать четверку в целом, то это было уже 26-е сочетание оборонцев. И это, конечно, одна из причин того, почему «МЮ» так неровно играет в этом сезоне.

Когда «Ливерпуль» воплотил свое преимущество по ударам в гол — Диас на дальней штанге замкнул скидку Нуньеса после розыгрыша углового, — из «МЮ» словно выпустили воздух. От обоюдоострой игры первых минут не осталось и следа. У хозяев вообще перестало что-либо получаться, и красные имели все шансы закончить все уже к перерыву. Они легко выходили на ударные позиции, но так же легко эти возможности транжирили. И Клоппа это явно нервировало — немец даже высказал претензии Мо Салаху, когда тот из центра штрафной запустил мяч выше створа: мол, ну как так?

Превосходство «Ливерпуля» было подавляющим, и тут самое место для всех этих избитых банальностей. От них и правда не уйти, но, чтобы как-то это скрасить, процитирую комментировавшего этот матч знаменитого в прошлом защитника «Арсенала» Ли Диксона: «Ребят, это “МЮ” на “Олд Траффорд” — ты никогда до конца не можешь быть ни в чем уверен».

Возрождение «Юнайтед» в этом матче и правда произошло словно бы ниоткуда. Джаррел Куанса отдал плохой поперечный пас — точно на Бруну Фернандеша, и португалец в касание забросил мяч в ворота прямо из центрального круга, забив один из самых красивых голов сезона. Это стало инъекцией уверенности для «МЮ», а игра потеряла в стройности и стала куда более хаотичной — что так любит нынешний «Юнайтед».

На этом фоне еще один гол-красавец — Кобби Майну забросил мяч в дальнюю «девятку» с угла штрафной (а Каземиро, разгоняя эту атаку, сделал пас ударом через себя) — уже не вызывал удивления.

Проблема в том, что хаос нельзя контролировать — это иллюзия. Удивительно только, что голову потерял не молодой Камбвала, а опытный Аарон Ван-Бисакка, зачем-то полетевший в подкат против Харви Эллиота, когда полузащитник «Ливерпуля» просто двигался с мячом вдоль линии штрафной. Салах в этом сезоне не забил два пенальти — «Брентфорду» и «Ньюкаслу», но тут исполнил все безупречно. Последние минуты матча были похожи на первые — с лихими атаками в обе стороны. А последним действием стал удар Эллиота, который выловил Онана.

Это было почти так же зрелищно и захватывающе, как и три недели назад, и с почти тем же итогом для «Ливерпуля». Красные потеряли лидерство — у команды Клоппа столько же очков, сколько и у «Арсенала» (по 71), но хуже разница мячей — «+42» против «+51» у «канониров». У «МС» — 70 очков и разница «+40».

Дмитрий Гирин

Манчестер Юнайтед
2:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
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