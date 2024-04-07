Минское «Динамо» и «Нафтан» сыграли вничью на финише 3-го тура чемпионата Беларуси

К 40-й минуте первого тайма форвард новополочан Игнат Пранович дважды поразил ворота чемпионов страны, а перед самым перерывом Раймонд Адеола отыграл один мяч. Во второй половине встречи Павел Мелешин сделал счет равным, но добыть победу динамовцам не удалось — ничья 2:2.
После трех туров по 9 очков из 9 возможных имеют гродненский «Неман» и мозырская «Славия». Сегодня гродненская команда одолела на своей арене жодинских торпедовцев (1:0), а мозыряне также у себя дома переиграли «Ислочь» (2:1).
Результаты остальных встреч 3-го тура: «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест) — 0:4, БАТЭ (Борисов) — «Гомель» — 1:3, «Слуцк» — «Днепр» (Могилев) — 0:1, «Минск» — «Сморгонь» — 2:3, «Арсенал» (Дзержинск) — «Витебск» — 1:1.
Положение в лидирующей группе: «Славия» — 9 очков, «Неман» — 9, «Динамо» (Брест) — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Динамо» (Минск) — 5.
Бомбардирскую гонку возглавляет Павел Чикида («Славия»), забивший 4 мяча.
В следующем туре встречаются:
12 апреля. «Витебск» — «Слуцк»
13 апреля. «Днепр» — «Неман», «Гомель» — «Динамо» (Минск), «Ислочь» — «Арсенал», «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ
14 апреля. «Нафтан» — «Сморгонь», «Шахтер» — «Славия», «Динамо» (Брест) — «Минск».