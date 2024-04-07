«Монако» выиграл дома спустя четыре месяца. Головину не позволил забить нестареющий Манданда | Источник: AFP 2023

С наступлением зимы и в начале весны у «Монако» словно стало две разных команды. Одна бьет рекорды и безупречна на чужих полях, где монегаски не знают поражений на протяжении семи туров и выиграли на данном отрезке шесть раз. Другая — напрочь забывает об игровой дисциплине и проваливается на «Луи II» даже против аутсайдеров.

Отчасти это следствие стиля Ади Хюттера, который перед игрой с «Ренном» напомнил: «Я предпочту рискнуть и выиграть 5:2, чем сыграть не очень зрелищно и победить 1:0. Мне нравится, когда команда не боится идти вперед и показывать яркую игру. Могу вас заверить, что играть сейчас против “Монако” — это задача не из легких».

При этом австрийский специалист говорил, что у него нет рационального объяснения стартовавшей еще в середине декабря серии без домашних побед. Хотя в качестве версии он заметил, что скорее «Монако» проще против тех, кто играет в открытый футбол, а не взламывать оборону защищающихся низким блоком оппонентов. Если довериться данной версии, то «Ренн» относился к категории удобных соперников, и в дебюте в это можно было безоговорочно поверить.

Например, Головин, который вернулся из опорной зоны в тройку атакующих полузащитников, с интервалом в две минуты дважды напомнил о своем статусе лучшего игрока «Монако» по итогам марта. Сначала российский легионер сам хорошо пробил с левой, а потом подачу Александра в падении завершал Вандерсон. Оба эпизода имели высокие шансы завершиться взятием ворот, однако блестяще сыграл отметивший неделю назад свой 39-й день рождения Манданда. А еще Фофана испортил образцовый пас Минамино, запустив мяч выше ворот.

Вся эта активность логично вылилась в гол, причем в который уже раз сработал фирменный прессинг красно-белых. Возврат мяча, мгновенный пас Минамино под забегание Якобса и пас в центр штрафной, откуда Аклиуш уложил мяч впритирку со штангой. Парадокс заключался в том, что успех был не продолжением стартового штурма хозяев. Они к этому моменту могли как вести 3:0, так и проигрывать с тем же счетом. Спасибо Маецки, который выдал серию умопомрачительных спасений. Поляк долго ждал своего шанса, отыграв год в аренде за бельгийский «Серкль», а сейчас выиграл конкуренцию у переставшего выручать Кена.

Вторая же половина началась с удаления Террье. Один из лидеров «Ренна» решил помочь обороне и столь решительно пошел на мяч, что въехал шипами в ногу Аклиуша. Стефани Фраппар, которую во Франции жестко критиковали за работу на кубковом полуфинале «Лион» — «Валансьен», мгновенно достала красную карточку, а Манданда уберег красно-черных от двойного наказания, кулаками отбив неприятный для вратаря штрафной в исполнении Головина.

Ветеран словно задался целью не дать Александру отличиться. Это, естественно, шутка, но в данную версию легко было поверить, когда игравший еще против Аршавина голкипер в невероятном для своего возраста броске вытянул посланный российским полузащитником мяч из-под перекладины. Счет остался прежним, а затем в течение нескольких минут княжеская команда лишилась двух защитников. Керер уравнял составы, наиграв на вторую желтую карточку, а Якобс травмировался, обыгрывая соперника.

Еще одним важным моментом стало падение Дуэ в штрафной хозяев. Фраппар отправилась «смотреть кино» и не увидела там фола со стороны Фофана. Хорошо то, что хорошо кончается. Вот и домашняя черная серия «Монако» завершилась как нельзя кстати. Конкуренты тоже выиграли, и монегаскам нужно было забрать третье место у «Лилля», а также не дать идущему вторым «Бресту» уйти в отрыв.