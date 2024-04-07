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23:21 (мск), источник: Vesti.kz

Бабаян объяснил сенсационное поражение «Астаны»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал исход матча четвертого тура КПЛ-2024 против «Шахтера», сообщают Vesti.kz.

Шахтер Кг
АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Астана"

Матч в Караганде завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

"Был сложный матч, много борьбы, очень мало было футбола из-за качества поле. В первом тайме проиграли единоборства и подборы, плюс технический брак, соперник забил гол.

У нас были шансы в конце первого тайма когда Камару вывели один в один, был шанс у Каримова, к сожалению, не забили. Во втором тайме заменами пытались вытащить игру, но не смоги дожать. По содержанию плохой матч.

Сказалось, конечно, и то, что мы больше 20 дней тренировались с 10 футболистами, остальные были в своих сборных отсюда и не лучшее состояние, сейчас заново нужно наиграть связи и выровнять физическое состояние.

Сегодня на матче было много наших болельщиков, хотелось бы перед ними извиниться. Нужно сделать все, чтобы реабилитироваться в следующем матче«, — приводит слова Бабаяна пресс-служба “Астаны”.

У «Астаны» две победы и два поражения в четырех турах. «Шахтер» набрал три очка и ушел с последнего места в таблице Премьер-лиги. У «Астаны» шесть баллов и шестое место.

В следующем туре «Астана» 21 апреля примет на своем поле «Тобол». «Шахтер» в этот же день сыграет на выезде с «Жетысу».

Шахтер Кг
1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
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