«Фенербахче» сорвал матч за Суперкубок — просто ушли с поля. Самая дикая история сезона

Кажется, такое могло произойти только в Турции. Матч за Суперкубок страны между «Галатасараем» и «Фенербахче» прервался уже на второй минуте. «Львы» забили гол, после чего соперники покинули поле. А «Галатасарай» в итоге стал обладателем трофея. Что произошло?

В нынешнем сезоне «Фенербахче» сражается с футбольным руководством Турции. Высшей точкой стало нападение болельщиков «Трабзонспора» на игроков стамбульцев по окончании матча чемпионата. «Фенер» одержал гостевую победу со счётом 3:2, после чего ярко отмечал её на поле. Это не понравилось фанатам «Трабзона», прорвавшимся на поле в надежде испортить настроение сопернику. На газоне начался хаос: некоторые футболисты «Фенербахче» вступили в драку с болельщиками, кто-то поспешил скрыться в подтрибунном помещении. Полиция не успела остановить фанатов. В общем, мы получили уникальные кадры нападения зрителей на футболистов и их драки.

«Трабзонспор» в итоге получил наказание — шесть матчей без зрителей. Клуб высказал недовольство Федерации футбола Турции. Однако это мало интересовало «Фенербахче»: у них — своя борьба. Стамбульцы находятся в бешенстве из-за систематических (по их мнению) действий футбольных и государственных властей в их отношении. Это касается несправедливого судейства игр «Фенера», плохого отношения к клубу, обвинений в договорных матчах. Последние события стали стимулом для кардинальных действий. Руководство «Фенербахче» обсуждает возможность выхода из турецкой Суперлиги и смены чемпионата. А в начале апреля клуб объявил, что не сыграет в следующем розыгрыше Кубка Турции.

Перед игрой за Суперкубок СМИ заявили, что «Фенербахче» сорвёт её. «На матч с “Галатасараем” наша команда выйдет с девятью футболистами из команды U19. Затем три из них каким-либо способом получат дисквалификацию. Это позволит остановить игру», — приводит слова члена совета директоров «Фенербахче» Эрола Биледжика Ajansspor. «Канарейки» в итоге отправили на матч в Шанлыурфа игроков 2005 и 2006 годов рождения. Основной состав остался в Стамбуле.

«Фенербахче» сдержал обещание: на поле вышли юниоры и пропустили гол от Мауро Икарди на первой минуте. После чего футболисты «канареек» благополучно покинули поле. Судья встречи Абдулкадир Битиген объявил о техническом поражении «Фенербахче». А «Галатасарай» стал праздновать победу в Суперкубке Турции. Всё это выглядело сюрреалистично. После 10 минут веселья с болельщиками «Галатасарай» решил сыграть двусторонку между основой и запасными. На этом завершилась ТВ-трансляция встречи. Вот такой удивительный мир футбола Турции.

«Галатасарай» — с трофеем. А мы продолжаем следить за борьбой «Фенербахче» с местным футбольным руководством.