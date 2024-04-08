Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.04
Нант
Лион
13
Футбол. Зарубежный
7.04
Ювентус
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
7.04
Тоттенхэм Хотспур
Ноттингем Форест
31
Футбол. Премьер-лига
7.04
Динамо
Спартак
12
Футбол. Зарубежный
7.04
Шеффилд Юнайтед
Челси
22
Футбол. Первая лига
7.04
Динамо Мх
Енисей
10
Футбол. Зарубежный
7.04
Кальяри
Аталанта
21
Футбол. Зарубежный
7.04
Верона
Дженоа
12
Футбол. Зарубежный
7.04
Вольфсбург
Боруссия М
13
Футбол. Зарубежный
7.04
Монако
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
7.04
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
22
Футбол. Премьер-лига
7.04
Зенит
Балтика
10
Футбол. Премьер-лига
7.04
Ахмат
Локомотив
02
Футбол. Зарубежный
7.04
Хоффенхайм
Аугсбург
31
Футбол. Зарубежный
7.04
Монпелье
Лорьян
20
Футбол. Зарубежный
7.04
Реймс
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
7.04
Тулуза
Страсбур
00
Футбол. Зарубежный
7.04
Монца
Наполи
24
Футбол. Первая лига
7.04
Черноморец
Кубань
30
Футбол. Премьер-лига
7.04
ЦСКА
Факел
41
Футбол. Зарубежный
7.04
Брест
Метц
43
Футбол. Первая лига
7.04
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
01
Футбол. Первая лига
7.04
Сокол
Родина
11
Футбол. Зарубежный
7.04
Фрозиноне
Болонья
00
Все события
00:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фенербахче» сорвал матч за Суперкубок — просто ушли с поля. Самая дикая история сезона

Соперник в итоге просто провёл двусторонку.

Фенербахче
Галатасарай

Кажется, такое могло произойти только в Турции. Матч за Суперкубок страны между «Галатасараем» и «Фенербахче» прервался уже на второй минуте. «Львы» забили гол, после чего соперники покинули поле. А «Галатасарай» в итоге стал обладателем трофея. Что произошло?

В нынешнем сезоне «Фенербахче» сражается с футбольным руководством Турции. Высшей точкой стало нападение болельщиков «Трабзонспора» на игроков стамбульцев по окончании матча чемпионата. «Фенер» одержал гостевую победу со счётом 3:2, после чего ярко отмечал её на поле. Это не понравилось фанатам «Трабзона», прорвавшимся на поле в надежде испортить настроение сопернику. На газоне начался хаос: некоторые футболисты «Фенербахче» вступили в драку с болельщиками, кто-то поспешил скрыться в подтрибунном помещении. Полиция не успела остановить фанатов. В общем, мы получили уникальные кадры нападения зрителей на футболистов и их драки.

«Трабзонспор» в итоге получил наказание — шесть матчей без зрителей. Клуб высказал недовольство Федерации футбола Турции. Однако это мало интересовало «Фенербахче»: у них — своя борьба. Стамбульцы находятся в бешенстве из-за систематических (по их мнению) действий футбольных и государственных властей в их отношении. Это касается несправедливого судейства игр «Фенера», плохого отношения к клубу, обвинений в договорных матчах. Последние события стали стимулом для кардинальных действий. Руководство «Фенербахче» обсуждает возможность выхода из турецкой Суперлиги и смены чемпионата. А в начале апреля клуб объявил, что не сыграет в следующем розыгрыше Кубка Турции.

Перед игрой за Суперкубок СМИ заявили, что «Фенербахче» сорвёт её. «На матч с “Галатасараем” наша команда выйдет с девятью футболистами из команды U19. Затем три из них каким-либо способом получат дисквалификацию. Это позволит остановить игру», — приводит слова члена совета директоров «Фенербахче» Эрола Биледжика Ajansspor. «Канарейки» в итоге отправили на матч в Шанлыурфа игроков 2005 и 2006 годов рождения. Основной состав остался в Стамбуле.

«Фенербахче» сдержал обещание: на поле вышли юниоры и пропустили гол от Мауро Икарди на первой минуте. После чего футболисты «канареек» благополучно покинули поле. Судья встречи Абдулкадир Битиген объявил о техническом поражении «Фенербахче». А «Галатасарай» стал праздновать победу в Суперкубке Турции. Всё это выглядело сюрреалистично. После 10 минут веселья с болельщиками «Галатасарай» решил сыграть двусторонку между основой и запасными. На этом завершилась ТВ-трансляция встречи. Вот такой удивительный мир футбола Турции.

«Галатасарай» — с трофеем. А мы продолжаем следить за борьбой «Фенербахче» с местным футбольным руководством.

Никита Паглазов

Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь