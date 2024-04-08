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08:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

После аварии его называли уродом со шрамом. А он чуть не взял «Золотой мяч»

Накануне день рождения отпраздновал экс-полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери.

Бавария
ФранцияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Футболист запомнился фанатам не только благодаря безупречной игре на левом фланге и громадной коллекции командных и личных наград, но и необычной внешностью — РИА Новости Спорт рассказывает о трагедии 41-летнего игрока, лицо которого с детства было обезображено шрамами.

Франк Рибери

  • Девятикратный чемпион Германии;
  • Обладатель шести Кубков и пяти Суперкубков Германии;
  • Победитель Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2012/13;
  • Обладатель Суперкубка УЕФА и трофея клубного чемпионата мира;
  • Вице-чемпион мира 2006 года в составе сборной Франции (16 голов в 81 матче);
  • Помимо «Баварии», поиграл за итальянскую «Фиорентину», турецкий «Галатасарай», а также французские клубы «Марсель», «Мец», «Брест», «Олимпик Алес» и «Булонь»;
  • Обладатель Кубка Турции с «Галатасараем» и Кубка Интертото с «Марселем»;
  • В настоящий момент входит в тренерский штаб итальянской «Салернитаны».

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Невзгоды обрушились на Рибери с самого рождения. Бедный район городка Булонь-сюр-Мере с высоким уровнем преступности и безработицей, родные братья и сестры, которых нужно одеть и накормить родителям, еле-еле сводившим концы с концами. Но в два года дела стали еще хуже: во время поездки по городу на автомобиле семья Франка попала в тяжелую аварию. Лобовое столкновение с грузовиком чудом не лишило никого жизни! Однако больше всех пострадал Рибери. Мальчик вылетел через лобовое стекло на обочину, получив серьезные увечья. Лицо было обезображено настолько, что в больнице ему пришлось накладывать более сотни (!) швов.

Два из которых, самых глубокие, до сих пор остаются на правой щеке спортсмена.

Источник: РИА "Новости"

«Именно этому шраму я обязан своим характером и силой воли. Когда такое происходит в молодости, всегда непросто… Семья много боролась с людьми, которые меня обзывали: “Посмотрите на его лицо, вот урод со шрамом…”. Куда бы я ни пошел, на меня везде смотрели. Не потому, что я здорово выглядел, не потому, что меня зовут Франк, не потому, что я хорошо играл в футбол, а потому, что у меня на лице шрам. Было тяжело», — рассказывал Рибери на Canal+.

Позднее выяснилось, что будущая звезда футбола не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего он и вылетел из автомобиля.

Несмотря на насмешки ровесников и косые взгляды взрослых, Рибери шел напролом и не прогибался под невзгодами. На пути к мечте были и работа на стройке у отца, и изгнание из школы-интерната… Но парень со шрамами не сдался, превратившись в того самого Франка, который вошел в историю «Баварии» и мирового футбола. «Борозды» на лице больше не беспокоили спортсмена — они даже стали его фишкой. Не секрет, что французу не раз предлагали сделать пластическую операцию и навсегда избавиться от шрамов, на что Франк каждый раз отвечал отказом.

«Когда я был в нашем районе, все друг друга знали. Однако, когда я шел в школу или просто встречал незнакомого человека, я понимал, что они смотрят на меня, обсуждают или будут меня обсуждать. Я чувствовал, что даже родители детей со школы надо мной смеялись… Это очень жестоко. В молодости тебе очень больно из-за подобных случаев. Но даже когда надо мной смеялись, я никогда не прятался по углам и не плакал. Никогда».

Трудности закалили юношу. Возможно, не будь переживаний из-за кошмара на дороге и желания доказать обидчикам, что судят по внешности только дураки, француз бы не достиг тех высот, о которых мечтает любой начинающий футболист. Все возможные титулы с «Баварией», звание футболиста года во Франции и Германии, признание лучшим игроком ЛЧ в 2013 году и членство в бесчисленных символических сборных… Жаль, что с национальной командой Рибери так и не взял золото. И не менее грустно, что в свой лучший сезон в карьере «Золотого мяч» получил не он, а Криштиану Роналду.

По сей день ставший третьим Рибери (его опередил и Лионель Месси) считает голосование в 2013-м несправедливым и политическим.

«Это было несправедливо. Тот сезон стал невероятным для меня, я должен был взять “Золотой мяч”. Вот только организаторы продлили срок голосования, и произошло что-то странное… Я почувствовал, что это было политическое решение». (La Gazzetta dello Sport).

Автор: Иван Орехов

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