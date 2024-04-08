Экс-нападающий «Ромы» Кассано: Моуринью закончился как тренер, он больше не у дел

«Как тренер Моуринью полностью закончился. Он больше не удел, он больше не может тренировать. Он делает всё то же самое, что и 10 лет назад! Де Росси вселил в “Рому” веру в то, что она является сильной командой, он выполняет экстраординарную работу. Ему всегда было предназначено это», — приводит слова Кассано Goal.