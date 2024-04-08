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16:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-нападающий «Ромы» Кассано: Моуринью закончился как тренер, он больше не у дел

Бывший нападающий «Ромы», мадридского «Реала» и сборной Италии Антонио Кассано в резкой форме раскритиковал португальского специалиста Жозе Моуринью.

Чемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По словам Кассано, Жозе уже не способен тренировать на самом высоком уровне.

«Как тренер Моуринью полностью закончился. Он больше не удел, он больше не может тренировать. Он делает всё то же самое, что и 10 лет назад! Де Росси вселил в “Рому” веру в то, что она является сильной командой, он выполняет экстраординарную работу. Ему всегда было предназначено это», — приводит слова Кассано Goal.

Последним клубом Моуринью была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021-го. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 29 поражений. Ранее Моуринью тренировал также «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

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