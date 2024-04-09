Роналду удалили за неспортивное поведение в матче полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии

Забитыми мячами у победителей отметились Салем аль-Давсари (61-я минута) и Малком (72). В составе проигравших отличился Садио Мане (90+9).

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», на 87-й минуте был удален с поля за неспортивное поведение.

Малком ранее выступал за петербургский «Зенит» и является четырехкратным чемпионом России в составе клуба. В феврале 2023 года он получил российское гражданство. В июле того же года нападающий перешел в «Аль-Хиляль».

В финале «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Иттихадом», который в полуфинале обыграл «Аль-Вехду» (2:1). Решающий матч состоится 11 апреля в Абу-Даби.