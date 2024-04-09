Перес поставил сложную задачу для игроков «Реала» в матче с «Ман Сити»
Лига чемпионов: таблица и календарь
Президент «Реала» Флорентино Перес обратился к игрокам команды в преддверии первого матча ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».
Президент «Реала» Флорентино Перес обратился к игрокам команды в преддверии первого матча ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».
«Нам недостаточно просто победить, мы должны попытаться сделать это с разницей более чем в один гол… Я уверен, что вы сможете это сделать», — цитирует Переса Defensa Central.
Первый матч между командами пройдёт 9 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск.
Ранее Дмитрий Черышев заявил, что имя «Реала» является преимуществом в матче с «Ман Сити».