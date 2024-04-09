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09:13 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Ордабасы» заинтересовал клуб из Европы

Белорусский специалист Александр Седнев, возглавляющий шымкентский «Орбадасы», входит в число кандидатов на пост главного тренера минского «Динамо», передают Vesti.kz.

Ордабасы
Динамо МнЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Орбадасы"

По информации телеграм-канала «Ухо», его кандидатура будет рассмотрена в случае отставки Вадима Скрипченко. После трех туров чемпионата Беларуси «Динамо» занимает пятое место, набрав пять очков.

Отмечается, что «Динамо» следит за ситуацией с Седневым и навело справки по белорусскому специалисту. В сезонах-2011−2012 он уже возглавлял минчан.

Скрипченко может уйти в отставку, если не сможет исправить положение команды в ближайшие три тура. При нем минчане выиграли чемпионат Беларуси-2023.

Напомним, в прошлом сезоне Седнев впервые привел «Ордабасы» к победе в чемпионате Казахстана. На данный момент шымкентский клуб после четырех матчей занимает третье место в КПЛ, отставая на балл от лидирующего «Кайрата».

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