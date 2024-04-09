Хоселу: Беллингем тронул сердца всех своих партнеров по «Реалу»
Нападающий мадридского «Реала» Хоселу поделился мнением о партнере по команде Джуде Беллингеме.
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Нападающий мадридского «Реала» Хоселу поделился мнением о партнере по команде Джуде Беллингеме.
«Он находится на другом уровне. В физическом плане он невероятен. Джуд очень скромный и является отличным товарищем по команде. Сначала он пытался говорить на испанском. Беллингем тронул сердца всех своих партнеров, он особенный», — цитирует Хоселу The Guardian.
Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» летом прошлого года. С того момента он провел за мадридцев 32 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач.