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11:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хоселу: Беллингем тронул сердца всех своих партнеров по «Реалу»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу поделился мнением о партнере по команде Джуде Беллингеме.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Он находится на другом уровне. В физическом плане он невероятен. Джуд очень скромный и является отличным товарищем по команде. Сначала он пытался говорить на испанском. Беллингем тронул сердца всех своих партнеров, он особенный», — цитирует Хоселу The Guardian.

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» летом прошлого года. С того момента он провел за мадридцев 32 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач.

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