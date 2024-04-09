Лерой Зане высказался о своём будущем в мюнхенской «Баварии»

«Моё будущее? Это зависит от нескольких факторов. Но сейчас я не думаю об этом слишком много. Впереди у нас важная игра [с “Арсеналом”], и я сосредоточен на ней. Я хочу, чтобы мы провели хорошую игру и начали двигаться в правильном направлении. Мы ведём переговоры с руководством клуба. Возможно, в ближайшие недели они станут более интенсивными», — приводит слова Зане Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).