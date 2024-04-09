Смертин — об игре в Лиге 1: Французский необходимо знать, во Франции присутствует шовинизм

«Вот французский необходимо знать, потому что, как правило, плюс с их снобизмом, наверное, шовинизмом, который присутствует во Франции, желательно всё-таки говорить. В английской Премьер-лиге, например, очень много иностранцев, которые, ну, не всегда говорят. И английский язык, он с разными произношениями, например. И там больше можно было на языке футбола [общаться]. Во французской раздевалке всё-таки желательно знать. Тебе в любом случае нужно было вгрызаться в этот язык, чтобы понимать, дабы чувствовать себя уверенным и на футбольном поле в том числе», — сказал Смертин в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».