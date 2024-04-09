Плеттенберг: «Ливерпуль» достиг устной договорённости с Аморимом по контракту

По информации источника, португальский специалист хочет перебраться в мерсисайдский клуб, который предложил ему контракт до лета 2027 года. На данном этапе «Ливерпуль» ведёт переговоры со «Спортингом». Действующее трудовое соглашение Аморима с лиссабонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Ранее появлялась информация, что, если заграничный клуб захочет пригласить 39-летнего специалиста на работу летом 2024 года, ему придётся выплатить зелёно-белым € 20 млн в качестве компенсации.