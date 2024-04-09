Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
8.04
Оренбург
Рубин
30
Футбол. Первая лига
8.04
Химки
Арсенал
32
Футбол. Зарубежный
8.04
Удинезе
Интер
12
Футбол. Еврокубки
10.04
Атлетико
Боруссия Д
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
7.04
Тоттенхэм Хотспур
Ноттингем Форест
31
7.04
Шеффилд Юнайтед
Челси
22
7.04
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
22
6.04
Брайтон
Арсенал
03
6.04
Астон Вилла
Брентфорд
33
6.04
Вулверхэмптон
Вест Хэм
12
6.04
Эвертон
Бернли
10
6.04
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
01
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Плеттенберг: «Ливерпуль» достиг устной договорённости с Аморимом по контракту

Футбольный клуб «Ливерпуль» достиг устной договорённости с главным тренером лиссабонского «Спортинга» Рубеном Аморимом, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, португальский специалист хочет перебраться в мерсисайдский клуб, который предложил ему контракт до лета 2027 года. На данном этапе «Ливерпуль» ведёт переговоры со «Спортингом». Действующее трудовое соглашение Аморима с лиссабонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Ранее появлялась информация, что, если заграничный клуб захочет пригласить 39-летнего специалиста на работу летом 2024 года, ему придётся выплатить зелёно-белым € 20 млн в качестве компенсации.

Рубен возглавил «Спортинг» в марте 2020 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Португалии (2020/2021), два Кубка Португалии (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022).

Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь