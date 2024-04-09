Артета о назначении в «Арсенал»: Один из счастливейших дней в моей жизни. Я мечтал об этом, готовился много лет
Микель Артета назвал день, когда он возглавил «Арсенал», одним из лучших в жизни.
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Микель Артета назвал день, когда он возглавил «Арсенал», одним из лучших в жизни.
«Когда мы проходили процедуру, и я был одним из кандидатов на должность нового главного тренера “Арсенала”, я был твердо уверен, что смогу оказать сильное влияние на клуб и команду.
В то же время были страхи, но я готовился к этому. Много лет. Я мечтал об этом. Это был один из счастливейших дней в моей жизни», — сказал тренер «канониров» для ютуб-канала FedEx.
Артета и «Арсенал» скоро обсудят новый долгосрочный контракт — нынешний рассчитан до 2025-го. Тренер не хочет ни в «Барсу», ни в любой другой клуб.