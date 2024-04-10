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18:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Гарри Кейн ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии»

30-летний нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о своём будущем в немецкой команде.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь

«Я наслаждаюсь игрой в Германии. Переход в “Баварию” — шаг, который был нужен моей карьере. Это новый вызов, новое окружение. Я рад, что сделал этот шаг. Моё будущее связано с “Баварией”. У меня контракт на четыре года. Мне нравится играть за мюнхенцев, и я надеюсь, что смогу помочь команде провести особенный сезон. Если концовка сезона не задастся, то в следующем я буду готов помочь команде изменить ситуацию», — приводит слова Кейна Daily Mail.

В нынешнем сезоне Гарри Кейн принял участие в 38 матчах за «Баварию» во всех официальных турнирах, отметился 39 забитыми мячами и 12 результативными передачами.

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