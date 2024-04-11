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Футбол. Украина. Премьер-лига. Все результаты
01:48 (мск), источник: Sport24

«Cказал купить 4 пикапа и тогда меня отпустят». Украинский футболист шел подписывать контракт, а оказался в ВСУ

Бывший футболист «Ингульца», «Чайки» и других украинских клубов Николай Стеценко рассказал, при каких обстоятельствах оказался в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

28-летний Стеценко планировал продолжить карьеру в одесской команде «Реал Фарма». Однако по дороге к стадиону, где полузащитник должен был подписать контракт, он встретил представителей ТЦК.

«Ко мне прямо на улице подошли представители ТЦК и культурно попросили проехать с ними в военкомат, а оттуда меня уже не выпустили. Я прошел медкомиссию и через два дня меня отправили в учебку. Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали», — приводит слова Стеценко «Украинский футбол».

Стеценко рассказал, что в ТЦК его могли отпустить, но поставили нереальное условие.

«Представители “Реал Фармы” хотели мне помочь и убедить ТЦК, что я принесу больше пользы, играя в футбол, тем более я даже не служил. Но военком Малиновского РТЦК Вячеслав Кушнеров, которого потом поймали на взятках и через месяц уволили, поставил фантастическое условие. Он сказал купить четыре пикапа и тогда меня отпустят. Они стоят более 20 тысяч долларов. Такая сумма была неподъемной для меня и клуба. У меня был на руках контракт с “Чайкой”, но это тоже не помогло, брони у клуба нет. Вот так я оказался на службе.

Возвращение в футбол? Я бы очень этого хотел. У меня 97 матчей на профессиональном уровне, хочется добить до сотки. Но сейчас у меня задача одна — выжить", — заявил Стеценко, который оказался на фронте.

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