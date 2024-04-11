Уехал из России, сменил гражданство — и творит чудеса в Европе! Как там молодая звезда Севикян?

В августе прошлого года полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян получил первый вызов в сборную России, но отказался ехать на сбор с командой Валерия Карпина и заявил, что уже сделал выбор в пользу Армении.

«Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры, — отметил Севикян. — Однако на данный момент я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении».

В октябре Севикян дебютировал за армян в отборе к Евро-2024 — вышел на замену в матче с Латвией, а затем отыграл тайм против Северной Македонии. Следующей целью футболист наверняка обозначил для себя отъезд в Европу. Тем более, у Эдгара уже был опыт выступления в Испании за фармклуб «Леванте» (4 гола в 44 матчах).

В то же время стали появляться слухи, что Севикян может перейти в «Нант», ЦСКА или «Краснодар» — именно эти клубы активнее всего проявляли интерес в молодому футболисту. Но окончательно все прояснилось лишь в зимнее трансферное окно, когда «Пари НН» сообщил об уходе Севикяна в венгерский «Ференцварош». Выбор Эдгара сильно удивил главного тренера Сергея Юрана.

«Сам Эдгар от этого только потеряет. Чемпионат Венгрии слабее российского, а ему еще нужно будет влиться в коллектив, адаптироваться в игровом плане. Я говорил раньше и сейчас считаю, что ему стоило доиграть у нас до конца чемпионата, окрепнуть и только потом двигаться дальше, если будут варианты. Я бы понял, если бы он пошел в “Краснодар” или ЦСКА, а чемпионат Венгрии, “Ференцварош”… Не знаю. Но раз приняли такое решение — ради бога», — сказал Юран в интервью «Чемпионату».

Очевидно, Севикян хотел играть именно в Европе. В РПЛ футболисту предлагали более выгодные финансовые условия, но Эдгара не остановили даже большие деньги. Навстречу Севикяну пошел и «Пари НН», который согласился продать футболиста в «Ференцварош» за 1,2 млн евро.

«Севикян в “Ференцвароше” не самая выгодная сделка для нас, конечно, — писал в телеграме управляющий партнер PARI и член наблюдательного совета “Пари НН” Дмитрий Сергеев. — Предложения российских клубов были выгоднее, но игрок давно хотел играть в Европе. Севикян многое сделал для нашего клуба, за что ему огромное спасибо. Удачи Эдгару в карьере, уверен, все получится!».

В новом клубе Севикян проявил себя далеко не сразу — в феврале дебютировал в Кубке Венгрии, но оказался вне заявки на матчи Лиги конференции против «Олимпиакоса». А затем и вовсе на четыре матча осел в запасе.

К основному составу Эдгара подвели лишь к середине марта — он вышел на замену в четырех матчах подряд в чемпионате Венгрии, сыграв в общей сложности чуть больше 45 минут. А сегодня, 10 апреля, появился в основе и отметился фантастическим дебютным голом в ворота «Диошдьера». На 21-й минуте Севикян ворвался в штрафную гостей с правого фланга и неотразимо пробил с левой ноги в дальнюю девятку!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-19342584&hd=2&id=456249768&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Именно гол Эдгара принес «Ференцварошу» победу в матче 21-го тура чемпионата Венгрии — 2:1. А его клуб лидирует в турнирной таблице с отрывом в 11 очков и близок к очередному чемпионству.