Хаби Алонсо всё сделал правильно. Суперклубы ему не нужны

Байер — Вест Хэм, Лига Европы, 11 апреля 2024: Хаби Алонсо, отказ Ливерпулю и Баварии, причины и мнение, почему остался | Источник: Чемпионат.com

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/4 финала, 11.04.2024, 22:00 Байер - Вест Хэм -

«Байер» находится в шаге от того, чтобы нарушить гегемонию «Баварии» в Бундеслиге. Аура тренера леверкузенцев Хаби Алонсо оказалась настолько сильной, что мюнхенцы впервые за 13 сезонов оставят своих болельщиков без чемпионской салатницы. Испанский специалист сейчас — самый многообещающий тренер Европы, поэтому не удивительно, что Алонсо получил предложения от «Ливерпуля» (уходит легендарный Юрген Клопп), «Баварии» (летнее расставание с Томасом Тухелелем уже анонсировано) и других топ-клубов. Трудно вообразить, но всем им тренер отказал.

Хаби Алонсо намерен пошуметь с «Байером» в следующем сезоне в Лиге чемпионов, и это также говорит о сумасшедшей уверенности в себе и готовности к новым вызовам. Испанец абсолютно убеждён в своей дальнейшей востребованности элитными командами — для хорошо заработавшего за время блистательной игровой карьеры Хаби жирные контракты точно не стоят на первом месте. Разбираемся, что же движет самым востребованным молодым тренером мира.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Алонсо не хочет повторить тренерский путь Джеррарда и Лэмпарда

На 60-й минуте знаменитого стамбульского финала Лиги чемпионов сезона-2004/2005 между «Миланом» и «Ливерпулем» опорник итальянской команды Рино Гаттузо срезал в своей штрафной Стивена Джеррарда. Несмотря на присутствие на поле капитана британцев, к «точке» было суждено отправиться никогда не исполнявшему 11-метровые Алонсо. Испанец пробил в левый от себя угол, бразилец Дида вытащил мяч, и всё же Хаби оказался первым на добивании и вколотил его под перекладину. Час спустя он вместе с другими игроками «Ливерпуля» поднял кубок над головой.

«В таких матчах забываешь о страхе. Энергетика на поле была такой, что я в себе не сомневался. Чётко понимал, куда буду бить. Удар получился не таким уж и плохим, однако Дида совершил блестящий сейв. Наверное, я продемонстрировал самую стремительную реакцию в жизни. Тот гол зарядил меня сумасшедшей уверенностью на всю оставшуюся карьеру», — признался Алонсо в интервью пресс-службе УЕФА в 2021 году.

Этот эпизод иллюстрирует потрясающее самообладание Хаби — черта личности, которая помогает ему как в стрессовых ситуациях, так и тогда, когда нужно принимать грамотные, взвешенные решения. Отказ от предложений «Ливерпуля» и других топ-клубов продемонстрировал это в очередной раз. Большинство специалистов посчитали бы такой вызов шансом всей жизни, но Алонсо давно привит от такого коварного вируса, как слава.

Бывший тренер ЦСКА Хуанде Рамос в одном из интервью рассказал, что в Испании и ряде других европейских стран любой начинающий тренер должен сначала несколько лет поработать с молодёжными командами. Практически не бывает прецедентов, как с обладателем «Золотого мяча» — 2004 украинцем Андреем Шевченко, который без соответствующего опыта возглавил сборную своей страны. Алонсо же, как и Рамос, чётко понимает: хорошим тренером можно стать, только если прекратить мыслить как игрок, забыть о былых регалиях и осваивать новое ремесло постепенно.

Зачастую одного или даже нескольких удачных сезонов во главе средних команд оказывается мало для ментального созревания и готовности к работе в большом клубе. В этом прекрасно убедились легенды «Челси» и «Ливерпуля» Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард. Не факт, что на каком-то этапе они допустили ошибку — просто их провалы в АПЛ в роли тренеров показывают, насколько сложен переходный этап. Разумеется, Алонсо это знает и намерен закрепить свои навыки и умения ещё одним сезоном (или даже больше) в Леверкузене.

Алонсо — фанат моря, оно дарит уверенность и гармонию с самим собой

На трансформацию Алонсо-игрока в Алонсо-тренера понадобилось четыре сезона. В первом (2018/2019) он руководил командой «Реала» U14, после чего вернулся в родной Сан-Себастьян, чтобы обрести полную гармонию. В кругу родных и близких Хаби хотел убедиться, что его выбор в пользу тренерской карьеры — верное решение. В 18 лет он поступил на инженерный факультет в Сан-Себастьяне и подумывал о карьере экономиста, но футбол взял верх.

«Помню, шёл сильный дождь, я раскрыл окно, взглянул на бескрайнюю гладь моря и впервые за долгие годы почувствовал настоящую свободу — такое могло произойти только дома. Сан-Себастьян зарядил меня своей неповторимой энергетикой», — признавался тренер в интервью The Athletic. Особенную атмосферу Сан-Себастьяна подтверждает и отыгравший там пять сезонов тренер сборной России Валерий Карпин.

С 2019 по 2022 год Хаби работал со второй командой «Сосьедада», и в течение этого времени его звали в «Манчестер Сити» на роль ассистента Пепа Гвардиолы и ещё в ряд серьёзных команд. Но Алонсо не хотел идти в подмастерья, а от предложения «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в 2021-м отказался, потому что «сердце подсказало ещё немного подождать». «Хочу, чтобы люди ценили меня не за былые заслуги, а за то, чего добиваюсь сегодня», — говорил Алонсо.

Одной из главных задач в «Байере», который испанец принял два года назад, для него было заслужить авторитет у футболистов. Коллектив взрослых мужчин сильно отличается от юношей, с которыми Хаби работал до этого, к тому же ни в одной из команд в своей игровой карьере полузащитник не носил капитанскую повязку на постоянной основе. Однако к тихоням, беспрекословно исполняющим указания тренера, его точно нельзя было причислить.

Испанец любит сравнивать себя с морем — причём не бушующим, а спокойным и величественным. Волны медленно и монотонно накатывают на берег, шум воды завораживает и дарит чувство свободы. Неудивительно, что при выборе первого иностранного клуба важным для Хаби-игрока стало наличие рядом моря. В Ливерпуле оно не такое приветливое, как в родном Сан-Себастьяне, но это не имело для футболиста большого значения. Во время игры за «красных» он жил в квартире, внесённой в список памятников архитектуры I категории, с видом на море. Тогда как большинство его одноклубников селились, как правило, в пригороде, подальше от городской суеты.

Болельщики «Ливерпуля» сразу же полюбили Алонсо, и не только за филигранную технику и голы с центра поля. Он был сообразительным и вдумчивым, а ещё не боялся высказывать своё мнение, что привело к конфликту с тренером Рафаэлем Бенитесом. Этот испанский специалист привёл его на «Энфилд», и, хотя они вместе выиграли Лигу чемпионов — 2004/2005, Бенитеса бесили независимость и упрямство полузащитника. Однажды тренер упрекнул Хаби в пропуске важнейшего матча ⅛ финала Лиги чемпионов с «Интером» из-за рождения ребёнка. Также Рафа часто предъявлял претензии к игроку на предмет его физической формы.

На тренировках «Байера» Алонсо бегает больше игроков

«Я никогда не был атлетом, но это не значит, что я не соответствовал требованиям английского футбола. Твёрдо убеждён, что необходимость много бегать и стелиться в подкатах можно компенсировать грамотной продуманной работой. Всегда удивляюсь, когда игроки говорят: “Мой лучший скилл — умение делать подкаты”. Вы серьёзно? Если мне приходится идти в подкат, то кто-то другой оказался не на своей позиции, и это сводит меня с ума. Потому что форма команды и баланс имеют решающее значение», — признавался Алонсо, когда выступал за «Баварию».

В Леверкузене Алонсо ставит интеллектуальный футбол с системой в пять защитников. В результате в 28 турах этого сезона Бундеслиги «Байер» пропустил лишь 19 мячей. У идущих вторыми по этому показателю «Лейпцига» и дортмундской «Боруссии» по 33 пропущенных мяча. В целом стиль игры команды Алонсо удачно сочетает в себе владение мячом и скорость. Его команда часто превосходит соперников в динамике, в равной степени искусно пробивая бреши в обороне на небольших пространствах. Яркая и современная игра «фармацевтов» радует глаз.

«С точки зрения эстетики “Байер” и “Бавария” сейчас находятся на разных планетах, — пишет Kicker. — Харизма Алонсо — одна из причин. Игроки и сотрудники в восторге от его ауры, а один из функционеров леверкузенского клуба говорит, что “Хаби делает ярче любое место, в котором появляется”. Это ощущается и по многочисленным видео в соцсетях, на которых испанский тренер показывает класс своим игрокам на тренировках, учит, подсказывает, направляет и вдохновляет. Его свет передаётся и футболистам».

«На занятиях он порой бегает больше, чем игроки. Правда. Его победный менталитет также передался команде», — признался хавбек «Байера» Гранит Джака. Раньше у леверкузенцев была репутация мягкой команды, наполненной талантливыми игроками, которые ждали трансфера на повышение в относительном комфорте. Однако харизма Алонсо касаемо дисциплины и максимальной отдачи привела к формированию совершенно иного менталитета в команде.

Единственное, о чём Алонсо жалеет в своей игровой карьере — о невыигранном с «Ливерпулем» чемпионстве АПЛ. Он знает, что для исправления этого пробела уже в роли тренера ему нужно ещё немного прокачаться, чтобы вернуться на «Энфилд» полностью готовым к новому вызову. В город, в котором его ждёт не только море, но и светлое будущее.