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14:40 (мск), источник: ТАСС

Вратаря ПСЖ Рико допустили к тренировкам спустя почти год после падения с лошади

Ранее вратарь получил травму головы и был введен в медикаментозную кому.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: AP 2023

ТАСС, 11 апреля. Испанский голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико получил разрешение на возобновление тренировок с командой. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Фабрис Хоукинс.

По информации источника, он может приступить к тренировкам в конце апреля.

28 мая 2023 года агентство Франс Пресс сообщило о госпитализации Рико. По информации испанской газеты Marca, вратарь получил травму головы в результате падения с лошади, он был введен в медикаментозную кому. 19 июня телеканал Telecinco со ссылкой на супругу футболиста Альбу Силву сообщил о том, что спортсмен вышел из комы.

Рико 30 лет, в сезоне-2022/23 он не провел ни одного официального матча. В течение карьеры вратарь также выступал за испанские «Севилью» и «Мальорку», английский «Фулхэм». В составе ПСЖ вратарь дважды становился чемпионом Франции и победителем кубка страны, по разу побеждал в Суперкубке Франции и Кубке французской лиги. С «Севильей» испанец два раза выигрывал Лигу Европы. На счету Рико один матч за сборную Испании.

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