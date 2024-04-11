Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Олимпиакос П
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
19:45
Виктория Пл
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
Милан
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Вест Хэм
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
ПАОК
Футбол. Еврокубки
22:00
Астон Вилла
Лилль
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
7.04
Нант
Лион
13
7.04
Монако
Ренн
10
7.04
Реймс
Ницца
00
7.04
Тулуза
Страсбур
00
7.04
Монпелье
Лорьян
20
7.04
Брест
Метц
43
6.04
ПСЖ
Клермон Фут
11
6.04
Ланс
Гавр
11
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
17:59 (мск), источник: Чемпионат.com

ll Matino: Осимхен подпишет контракт с «ПСЖ» на четыре года с зарплатой в € 13 млн

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к переходу в «ПСЖ», предлагающий ему трудовое соглашение, рассчитанное на четыре года, с заработной платой в размере € 13 млн в год. Об этом сообщает ll Matino.

ПСЖ
НаполиЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, французский гранд готов выплатить за нигерийского нападающего отступные в размере € 120 млн. Также подчёркивается, что по контракту с «ПСЖ» Осимхену будут принадлежать его имиджевые права.

Напомним, в нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь