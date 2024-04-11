ll Matino: Осимхен подпишет контракт с «ПСЖ» на четыре года с зарплатой в € 13 млн

По информации источника, французский гранд готов выплатить за нигерийского нападающего отступные в размере € 120 млн. Также подчёркивается, что по контракту с «ПСЖ» Осимхену будут принадлежать его имиджевые права.

Напомним, в нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.