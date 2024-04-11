Кварацхелия: «Скучаю по Грузии каждый день. Я бы променял пиццу и пасту на хачапури»

«Я скучаю по дому каждый день. Но сейчас я ощущаю себя как дома и в Италии. Особенно в Наполи, где все живут футболом. Фанаты счастливы, когда смотрят футбол. Такого я больше нигде не видел. То, как ко мне относятся болельщики, — это потрясающе.



Когда моя семья приезжает в гости, то мы всегда едим пиццу и пасту. Им нравится итальянская еда. Единственное, на что я бы променял пиццу и пасту, — это хачапури», — цитирует Хвичу Calciomercato.