Кварацхелия: «Скучаю по Грузии каждый день. Я бы променял пиццу и пасту на хачапури»
Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о своей связи с родиной.
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Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о своей связи с родиной.
«Я скучаю по дому каждый день. Но сейчас я ощущаю себя как дома и в Италии. Особенно в Наполи, где все живут футболом. Фанаты счастливы, когда смотрят футбол. Такого я больше нигде не видел. То, как ко мне относятся болельщики, — это потрясающе.
Когда моя семья приезжает в гости, то мы всегда едим пиццу и пасту. Им нравится итальянская еда. Единственное, на что я бы променял пиццу и пасту, — это хачапури», — цитирует Хвичу Calciomercato.
В текущем сезоне Хвича провел 28 игр в Серии А, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.