«Атлетик» отметил первую за 40 лет победу в Кубке Испании речной прогулкой

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241116&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В финальном матче на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) «Атлетик» встречался с «Мальоркой» и одержал победу в матче со счётом 1:1 (4:2 пен.) Команда отметила первую за 40 лет победу в Кубка Испании речной прогулкой.

«Атлетик» (Бильбао) выиграл трофей в 25-й раз в своей истории. Последний раз команда становилась обладателем Кубка Испании в сезоне-1983/1984.