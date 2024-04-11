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23:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Трое детей Гарри Кейна оказались в больнице в результате автомобильной аварии — Bild

Трое детей нападающего «Баварии» Гарри Кейна попали в больницу после того, как автомобиль, на котором они передвигались, столкнулся со встречным фургоном, когда тот пытался свернуть на скоростную автомагистраль.

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Трое детей Гарри Кейна оказались в больнице в результате автомобильной аварии — Bild | Источник: Чемпионат.com

Трое детей нападающего «Баварии» Гарри Кейна попали в больницу после того, как автомобиль, на котором они передвигались, столкнулся с машиной, когда та пыталась свернуть на скоростную автомагистраль. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, трое детей Кейна — Луи, Вивьен и Айви получили поверхностные травмы, после чего были доставлены в ближайшую больницу на машине скорой помощи.

Подчёркивается, что в машине, врезавшейся в автомобиль с детьми Кейна, также находилось несколько человек, однако никто не получил серьёзных повреждений.

Как отмечает источник, на момент аварии Кейн находился в Лондоне, куда прибыла «Бавария» для того, чтобы провести первый матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Напомним, эта встреча завершилась со счётом 2:2, а сам Кейн забил гол, реализовав пенальти.

Арсенал
2:2
Первый тайм: 1:2
Бавария
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