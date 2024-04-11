Трое детей Гарри Кейна оказались в больнице в результате автомобильной аварии — Bild | Источник: Чемпионат.com

Трое детей нападающего «Баварии» Гарри Кейна попали в больницу после того, как автомобиль, на котором они передвигались, столкнулся с машиной, когда та пыталась свернуть на скоростную автомагистраль. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, трое детей Кейна — Луи, Вивьен и Айви получили поверхностные травмы, после чего были доставлены в ближайшую больницу на машине скорой помощи.

Подчёркивается, что в машине, врезавшейся в автомобиль с детьми Кейна, также находилось несколько человек, однако никто не получил серьёзных повреждений.