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18:10 (мск), источник: Vesti.kz

От Того до Израиля. Кто из легионеров чемпионата Казахстана выступает за сборные

С введением нового правила о лимите на легионеров в чемпионате Казахстана количество иностранцев в лиге повысилось, однако есть вопрос в качестве, насколько они квалифицированы и какая часть из них представляет свои национальные сборные. Корреспондент Vesti.kz подробнее изучил ситуацию.

Того
Израиль
Кайрат
ОрдабасыПервая лига: таблица и календарь
Источник: Соцсети

На данный момент в чемпионате Казахстана 144 легионера в 13 клубах. Меньше девяти иностранцев нет ни в одной команде. Отметим, что под легионерами имеются ввиду в том числе граждане России и Беларуси, которые ранее играли на правах местных.

Пожалуй, начнем как раз с белорусов, ведь их наибольшее количество в чемпионате Казахстана — сразу 19 футболистов. Однако всего двое стабильно вызываются в сборную, где главным тренером является экс-наставник «Кайрата» Карлос Алос. Полузащитники Никита Корзун из «Елимая» и Макс Эбонг из «Астаны» — часть основы сборной Беларуси. При этом, любопытно, что Алос не обращает внимание на лидера «Кызыл-Жара» Евгения Березкина. В нынешней форме Березкин выглядит даже лучше Корзуна и Эбонга, однако в сборной его нет. По слухам, это из-за политической позиции, которую несколько лет назад проявил игрок.

Среди игроков из соседних государств футболисты-сборники в нашей лиге есть лишь из Узбекистана. Шахбоз Умаров и Жасур Яхшибоев сформировали дуэт в «Ордабасы», но в сборной их статус не столь крепок. Яхшибоев вызывался в прошлом году, но не поехал на Кубок Азии. Умаров ездил на Кубок Азии в Катар со сборной, но по каким-то причинам не вызывался на недавние матчи отбора ЧМ. Защитник «Кайрата» Ибрахимхалил Юлдошев опять же в обойме сборной Узбекистана, но периодически выпадает из нее.

Среди европейских сборных в КПЛ есть еще три игрока. Молодой защитник «Астаны» Кипрас Казукуловас — часть обоймы сборной Литвы. Зимой «Кызыл-Жар» подписал правого фулбека сборной Латвии — Владислава Сорокинса, он не игрок основы, но регулярно получает вызовы.
Порой, казахстанские клубы помогают легионерам перезагрузить карьеру в рамках сборной. В частности, это касается центрбека «Кайрата» Офри Арада. Получив постоянную игровую практику в алматинском клубе, Арад вернулся в сборную Израиля, правда, там у него мало практики.

Есть в КПЛ и легионеры-сборники из экзотических стран. Новый форвард «Актобе» Дорни Ромеро представляет Доминиканскую Республику и там он важная боевая единица. Статистика Ромеро в сборной опять же впечатляющая — 27 матчей, 11 голов, правда, и соперники в зоне КОНКАКАФ соответствующие, нападающий «Актобе» забивал таким сборным, как Ангилья, Белиз и Барбадос.
В «Тоболе» с этого года выступает форвард сборной Того Давид Энен. Интересно, что на юношеском уровне Энен играл за Бельгию, но с 2019 года он представляет на международном уровне историческую родину. Роль игрока «Тобола» в команде Того не главенствующая, но и не второстепенная. Например, в марте он сыграл два полных товарищеских матча против Нигера и Ливии.

Таким образом, в нынешнем чемпионате Казахстана десять легионеров, играющих на уровне сборных, то есть, от общего числа (144) крайне небольшой процент игроков. И надо учитывать, что даже среди этих десяти больше половины не являются основополагающими футболистами в своих командах.

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