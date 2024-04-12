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12 апреля, источник: Sport24

Футболист едва не сгорел в своем «Феррари». Двери заблокировались, спасло лишь чудо

Он лишился дорогого авто.

Лацио
АлбанияЧемпионат Италии: таблица и календарь

Настоящее чудо приключилось с защитником «Лацио» и сборной Албании Эльсеидом Хюсаем. По информации Corriere dello Sport, он едва не погиб в собственном «Феррари», который был куплен за 160 тысяч евро. Инцидент произошел в прошлый понедельник.

Хюсай находился в автомобиле вместе с тестем и во время движения заметил внезапное возгорание двигателя. 30-летний футболист остановился и попытался выйти из машины, но двери оказались заблокированы.

К счастью, защитнику «Лацио» и его родственнику удалось выбить стекла, пока пламя не объяло салон «Феррари». В итоге машина полностью сгорела, а за происходящим из другого автомобиля наблюдала жена Хюсая. Согласно источнику, возможной причиной внезапного возгорания стал заводской дефект двигателя.

Сам Эльсеид не пострадал и уже вернулся к тренировкам в «Лацио». В текущем сезоне он провел за римлян 23 матча во всех турнирах, но близок к уходу из клуба. По информации журналиста Николо Скиры, Хюсай покинет «Лацио» в качестве свободного агента. Хотя контракт с римским клубом у него истекает летом 2025-го.

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