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12 апреля, источник: БЕЛТА

«Витебск» победил футболистов «Слуцка» на старте четвертого тура чемпионата Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» переиграли «Слуцк» в домашнем поединке четвертого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Витебск
СлуцкЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Долгое время никому не удавалось отличиться и только в конце игры хозяевам удалось склонить чашу весов в свою сторону. На 82-й минуте встречи нападающий «Витебска» Руслан Теверов открыл счет, а потом полузащитник Ян Скибский установил окончательный результат — 2:0. Это первая виктория витебчан в нынешнем первенстве, сейчас у них четыре очка, у «Слуцка» остался один балл.

Четыре встречи этого тура пройдут завтра. Один из лидеров первенства гродненский «Неман» встретится в Могилеве с местным «Днепром». Футболисты «Гомеля» сыграют на своем поле с чемпионом страны минским «Динамо», «Ислочь» из Минского района на арене ФК «Минск» будет соперничать с дзержинским «Арсеналом», а в Жодино торпедовцы примут борисовский БАТЭ.

Заключительные поединки четвертого тура состоятся 14 апреля: «Нафтан» (Новополоцк) — «Сморгонь», «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь), «Динамо» (Брест) — «Минск».

После трех туров лидируют гродненский «Неман» и мозырская «Славия», набравшие по девять очков из девяти возможных, на два балла меньше у брестского «Динамо».

Список лучших бомбардиров возглавляет Павел Чикида («Славия»), забивший четыре мяча.

Витебск
2:0
Первый тайм: 0:0
Слуцк
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