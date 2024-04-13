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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
02:47 (мск), источник: Vesti.kz

Двукратный чемпион Казахстана получил усиление из Европы

Футбольный клуб «Шахтер» подписал контракт с черногорским защитником Митаром Чуковичем, передают Vesti.kz.

Шахтер КгЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Митар ранее выступал за черногорские «Петровац», «Ловчен», сербские «Пролетер», «Напредак», литовские «Паневежис», «Ритеряй», боснийский «Вележ».

Карагандинцы, становившиеся чемпионами страны в 2011 и 2012 годах, в новом сезоне казахстанской премьер-лиги идут на 11-м месте, набрав три очка в четырех матчах. Следующую игру в КПЛ они проведут на выезде с талдыкорганским «Жетысу» 21 апреля.

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