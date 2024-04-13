Двукратный чемпион Казахстана получил усиление из Европы

Митар ранее выступал за черногорские «Петровац», «Ловчен», сербские «Пролетер», «Напредак», литовские «Паневежис», «Ритеряй», боснийский «Вележ».



Карагандинцы, становившиеся чемпионами страны в 2011 и 2012 годах, в новом сезоне казахстанской премьер-лиги идут на 11-м месте, набрав три очка в четырех матчах. Следующую игру в КПЛ они проведут на выезде с талдыкорганским «Жетысу» 21 апреля.