«Фундаментальное недовольство». Томас Мюллер — о текущем положении «Баварии»

«Конечно, если посмотреть на ситуацию в целом, то возникает фундаментальное недовольство: на каком месте мы находимся в Бундеслиге, как выглядит наша статистика, и как часто мы проигрываем в чемпионате. Мы изо всех сил стараемся постоянно побеждать. Время от времени у нас были хорошие матчи, но не такие, к которым мы привыкли в “Баварии”, — приводит слова Мюллера TZ.