В «Челси» решили избавиться от украинского футболиста

По информации источника, главный тренер команды Маурисио Почеттино считает, что 23-летний футболист показывает недостаточный прогресс и не влияет на игру команды. Отмечается, что руководство «Челси» собирается избавиться от игрока в летнее трансферное окно.

Мудрик неоднократно подвергался критике за свое поведение. Фанаты затравили украинца из-за возможной связи с российской моделью Виолеттой Грачевой. Его также обвиняли в унижении пожилого мужчины в спортзале и расизме.