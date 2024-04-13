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11:06 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Челси» решили избавиться от украинского футболиста

Украинский полузащитник Михаил Мудрик может покинуть лондонский «Челси» летом. Об этом стало известно Give me Sport.

Челси
УкраинаЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, главный тренер команды Маурисио Почеттино считает, что 23-летний футболист показывает недостаточный прогресс и не влияет на игру команды. Отмечается, что руководство «Челси» собирается избавиться от игрока в летнее трансферное окно.

Мудрик неоднократно подвергался критике за свое поведение. Фанаты затравили украинца из-за возможной связи с российской моделью Виолеттой Грачевой. Его также обвиняли в унижении пожилого мужчины в спортзале и расизме.

Украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Шеффилд Юнайтед
2:2
Первый тайм: 1:1
Челси
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