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16:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» в матче АПЛ, забив четыре безответных мяча

Сегодня, 13 апреля, состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги между командами «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» в матче АПЛ, забив четыре безответных мяча | Источник: Чемпионат.com

Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. Хозяева одержали победу со счётом 4:0.

Первый мяч был забит на 30-й минуте, когда нападающий «Ньюкасла» Александер Исак открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Энтони Гордона. Спустя пару минут Гордон увеличил преимущество хозяев. На 51-й минуте Исак оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Ему ассистировал Бруно Гимарайнс. В конце основного времени матча защитник Фабиан Шер установил окончательный результат. Голевая в активе Гордона.

«Ньюкасл» располагается на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 50 очков в 32 проведённых матчах. «Тоттенхэм» находится на пятом месте с 60 очками после аналогичного количества встреч.

Ньюкасл Юнайтед
4:0
Первый тайм: 2:0
Тоттенхэм Хотспур
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