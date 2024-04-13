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18:12 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» победило футболистов «Гомеля» в чемпионате Беларуси

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» одолело на выезде футболистов «Гомеля» с минимальным преимуществом — 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомель
Динамо МнЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: ФК "Динамо"

Вторую победу в этом первенстве чемпионы страны добыли после точного удара Павла Седько, который отличился на 23-й минуте встречи.

Лидер первенства гродненский «Неман» благодаря голевому дублю Леонарда Гведа обыграл в Могилеве местный «Днепр» с результатом 2:0.

Еще в двух сегодняшних встречах «Ислочь» из Минского района примет дзержинский «Арсенал», а жодинские торпедовцы у себя дома сыграют с борисовским БАТЭ.

В стартовом поединке этого тура футболисты «Витебска» победили на своем поле «Слуцк» — 2:0.

Заключительные матчи четвертого тура пройдут завтра: «Нафтан» (Новополоцк) — «Сморгонь», «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь), «Динамо» (Брест) — «Минск».

Турнирную таблицу возглавляет «Неман», у которого 12 очков, второй идет «Славия», имеющая девять баллов, у минского «Динамо» на одно очко меньше.

Гомель
0:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
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