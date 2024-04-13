Минское «Динамо» победило футболистов «Гомеля» в чемпионате Беларуси
13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» одолело на выезде футболистов «Гомеля» с минимальным преимуществом — 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» одолело на выезде футболистов «Гомеля» с минимальным преимуществом — 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вторую победу в этом первенстве чемпионы страны добыли после точного удара Павла Седько, который отличился на 23-й минуте встречи.
Лидер первенства гродненский «Неман» благодаря голевому дублю Леонарда Гведа обыграл в Могилеве местный «Днепр» с результатом 2:0.
Еще в двух сегодняшних встречах «Ислочь» из Минского района примет дзержинский «Арсенал», а жодинские торпедовцы у себя дома сыграют с борисовским БАТЭ.
В стартовом поединке этого тура футболисты «Витебска» победили на своем поле «Слуцк» — 2:0.
Заключительные матчи четвертого тура пройдут завтра: «Нафтан» (Новополоцк) — «Сморгонь», «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь), «Динамо» (Брест) — «Минск».
Турнирную таблицу возглавляет «Неман», у которого 12 очков, второй идет «Славия», имеющая девять баллов, у минского «Динамо» на одно очко меньше.