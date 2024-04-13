Минское «Динамо» победило футболистов «Гомеля» в чемпионате Беларуси

Вторую победу в этом первенстве чемпионы страны добыли после точного удара Павла Седько, который отличился на 23-й минуте встречи.



Лидер первенства гродненский «Неман» благодаря голевому дублю Леонарда Гведа обыграл в Могилеве местный «Днепр» с результатом 2:0.



Еще в двух сегодняшних встречах «Ислочь» из Минского района примет дзержинский «Арсенал», а жодинские торпедовцы у себя дома сыграют с борисовским БАТЭ.



В стартовом поединке этого тура футболисты «Витебска» победили на своем поле «Слуцк» — 2:0.



Заключительные матчи четвертого тура пройдут завтра: «Нафтан» (Новополоцк) — «Сморгонь», «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь), «Динамо» (Брест) — «Минск».



Турнирную таблицу возглавляет «Неман», у которого 12 очков, второй идет «Славия», имеющая девять баллов, у минского «Динамо» на одно очко меньше.