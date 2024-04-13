Разгромом обернулся матч «Кайрата» в Кубке Казахстана

Источник: Vesti.kz/Алихан Сариев

Встреча в Алматы завершилась со счетом 3:0. Хозяева поля на 29-й минуте усилиями Элдера Сантаны забили первый гол.

Перед перерывом грузинский защитник «Кайрата» Лука Гадрани после навеса со штрафного от своего соотечественника Георги Зарии забил второй мяч в ворота туркестанцев.

Третий мяч уже в концовке второго тайма на свой счет записал вышедший на замену Ерукебулан Сейдахмет. Он уверенно реализовал пенальти на 94-й минуте.