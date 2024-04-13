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18:19 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом обернулся матч «Кайрата» в Кубке Казахстана

«Кайрат» выиграл у «Турана» в матче ⅛ финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Кайрат
ТуранЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: Vesti.kz/Алихан Сариев

Встреча в Алматы завершилась со счетом 3:0. Хозяева поля на 29-й минуте усилиями Элдера Сантаны забили первый гол.

Перед перерывом грузинский защитник «Кайрата» Лука Гадрани после навеса со штрафного от своего соотечественника Георги Зарии забил второй мяч в ворота туркестанцев.

Третий мяч уже в концовке второго тайма на свой счет записал вышедший на замену Ерукебулан Сейдахмет. Он уверенно реализовал пенальти на 94-й минуте.

Добавим, что ранее в ¼ финала вышли «Атырау», «Тобол» и «Астана»: «нефтяники» на своем поле разгромили столичный SD Family, «Тобол» на выезде разгромно обыграл «Кайсар», а «Астана» в столичном дерби оказалась сильнее «Жениса».

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