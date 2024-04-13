«Бавария» обыграла «Кёльн» и сократила отставание от «Байера» до 13 очков

Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

Первый гол в матче был забит на 65-й минуте. Отличился португальский защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру. На 90+3-й минуте Томас Мюллер удвоил преимущество мюнхенцев.

После этой победы в активе «Баварии» стало 63 очка. Подопечные Томаса Тухеля занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Кёльн» с 22 очками находится на 17-й строчке.

В параллельном матче встречались «Майнц» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Мева-Арена» в Майнце, Германия. Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 4:1.