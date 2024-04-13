Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
перерыв
Страсбур
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Райо Вальекано
Хетафе
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Зенит
12
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Мальорка
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Брайтон
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Лутон Таун
51
Футбол. Зарубежный
17:00
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
22
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Шинник
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Балтика
17
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Кельн
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Хайденхайм
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Хоффенхайм
41
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
30
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Монца
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Эмполи
10
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
Тюмень
12
Футбол. Первая лига
16:00
Черноморец
Акрон
00
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Тулуза
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетико
Жирона
31
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
40
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Спартак
10
Футбол. Первая лига
09:00
Енисей
Алания
41
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
16:30
Боруссия М
Боруссия Д
12
16:30
Бавария
Кельн
20
16:30
Бохум
Хайденхайм
11
16:30
Майнц
Хоффенхайм
41
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
30
12.04
Аугсбург
Унион Б
20
7.04
Вольфсбург
Боруссия М
13
7.04
Хоффенхайм
Аугсбург
31
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
18:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» обыграла «Кёльн» и сократила отставание от «Байера» до 13 очков

Сегодня, 13 апреля, состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и «Кёльн».

Бавария
КельнЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

Первый гол в матче был забит на 65-й минуте. Отличился португальский защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру. На 90+3-й минуте Томас Мюллер удвоил преимущество мюнхенцев.

После этой победы в активе «Баварии» стало 63 очка. Подопечные Томаса Тухеля занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Кёльн» с 22 очками находится на 17-й строчке.

В параллельном матче встречались «Майнц» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Мева-Арена» в Майнце, Германия. Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 4:1.

Гости вышли вперёд на 19-й минуте благодаря голу Павла Кадержабека. Во втором тайме «Майнц» забил три безответных мяча. Отличились Жонатан Буркардт, Филипп Мвене, Браян Груда и Карим Онисиво.

Бавария
2:0
Первый тайм: 0:0
Кельн
Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь