Голы Ковачича, Холанда и Доку помогли «Манчестер Сити» разгромить «Лутон»

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Матео Ковачич (64-я минута), Эрлинг Холанд (76), Жереми Доку (87) и Йошко Гвардиол (90+3). За «Лутон» гол забил Росс Баркли (81), также автором автогола стал защитник гостей Даики Хасиока (2).