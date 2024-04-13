Голы Ковачича, Холанда и Доку помогли «Манчестер Сити» разгромить «Лутон»
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» на своем поле разгромили «Лутон Таун» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» на своем поле разгромили «Лутон Таун» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Матео Ковачич (64-я минута), Эрлинг Холанд (76), Жереми Доку (87) и Йошко Гвардиол (90+3). За «Лутон» гол забил Росс Баркли (81), также автором автогола стал защитник гостей Даики Хасиока (2).
«Манчестер Сити» стал лидером турнирной таблицы АПЛ, набрав 73 очка за 32 матча, ближайшим преследователем горожан является лондонский «Арсенал» (71 очко), имея в запасе одну встречу. «Лутон» (25) идет на 18-й строчке.
В следующем матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» 25 апреля на выезде сыграет против «Брайтона», «Лутон» 20 апреля примет «Брентфорд».
Другие матчи игрового дня:
«Бёрнли» — «Брайтон» — 1:1;
«Брентфорд» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:0;
«Ноттингем Форест» — «Вулферхэмптон» — 2:2.