Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Тулуза
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
ЦСКА
33
Футбол. Зарубежный
19:30
Борнмут
Манчестер Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
19:30
Мальорка
Реал
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
30
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Реймс
31
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Хетафе
00
Футбол. Премьер-лига
17:00
Краснодар
Зенит
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Брайтон
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Лутон Таун
51
Футбол. Зарубежный
17:00
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
22
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Шинник
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Балтика
17
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Кельн
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Хайденхайм
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Хоффенхайм
41
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Эмполи
10
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
Тюмень
12
Футбол. Первая лига
16:00
Черноморец
Акрон
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетико
Жирона
31
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
40
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Спартак
10
Футбол. Первая лига
09:00
Енисей
Алания
41
Все события
21:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Бешикташ» Зайнутдинова оставили без победы в чемпионате Турции

Стамбульский «Бешикташ» сыграл вничью с «Самсунспором» в матче 32-го тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.

Бешикташ
Источник: ФК "Бешикташ"

Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 1:1.Хозяева поля первыми вышли вперед на 18-й минуте после гола Семиха Килычсоя.

«Самсунспор» отыгрался на 68-й минуте благодаря мячу Эмре Кылынча.

Отметим, что полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе «Бешикташа» и был заменен на 86-й минуте.

«Бешикташ», набрав 48 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Самсунспора» 38 баллов и 12 место в Суперлиге.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь