«Бешикташ» Зайнутдинова оставили без победы в чемпионате Турции

Источник: ФК "Бешикташ"

Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 1:1.Хозяева поля первыми вышли вперед на 18-й минуте после гола Семиха Килычсоя.

«Самсунспор» отыгрался на 68-й минуте благодаря мячу Эмре Кылынча.

Отметим, что полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе «Бешикташа» и был заменен на 86-й минуте.