«Бешикташ» Зайнутдинова оставили без победы в чемпионате Турции
Стамбульский «Бешикташ» сыграл вничью с «Самсунспором» в матче 32-го тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.
Бешикташ
Стамбульский «Бешикташ» сыграл вничью с «Самсунспором» в матче 32-го тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 1:1.Хозяева поля первыми вышли вперед на 18-й минуте после гола Семиха Килычсоя.
«Самсунспор» отыгрался на 68-й минуте благодаря мячу Эмре Кылынча.
Отметим, что полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе «Бешикташа» и был заменен на 86-й минуте.
«Бешикташ», набрав 48 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Самсунспора» 38 баллов и 12 место в Суперлиге.