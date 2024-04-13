Дубль Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» избежать поражения в игре с «Борнмутом»

Команды играли на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Команды не смогли выявить победителя и завершили игру со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл нападающий «Борнмута» Доминик Соланке. На 31-й минуте капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сравнял счёт. Спустя пять минут Джастин Клюйверт вновь вывел хозяев поля вперёд. На 65-й минуте гости получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал Фернандеш, оформивший дубль.