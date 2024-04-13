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21:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» избежать поражения в игре с «Борнмутом»

Сегодня, 13 апреля, состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед».

Борнмут
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Команды не смогли выявить победителя и завершили игру со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл нападающий «Борнмута» Доминик Соланке. На 31-й минуте капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сравнял счёт. Спустя пять минут Джастин Клюйверт вновь вывел хозяев поля вперёд. На 65-й минуте гости получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал Фернандеш, оформивший дубль.

После этой игры в активе «Манчестер Юнайтед» стало 50 очков. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на седьмом месте. «Борнмут» с 42 очками идёт на 12-й строчке.

Борнмут
2:2
Первый тайм: 2:1
Манчестер Юнайтед
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